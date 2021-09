Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Valencia

Gran triunfo del Sevilla, que volvió a la buena senda (aunque estaba invicto) después de dos empates consecutivos (con el aplazamiento del choque en casa ante el Barça de por medio) que le habían descolgado ligeramente de la lucha por los puestos cabeceros. Tres tantos por la vía rápida permitieron a los nervionenses encauzar definitivamente una victoria que apenas cuestionó el gol de Hugo Duro (con la involuntaria colaboración de Diego Carlos) antes del descanso. Los de Julen Lopetegui hicieron un ejercicio de control, sabiendo sufrir en algunos momentos, para no conceder nada más a un rival que acumula dos derrotas, aunque estaba en un buen momento.

El míster blanquirrojo realizó más rotaciones de las que acostumbra, cambiando a los laterales, dando entrada desde el inicio a Lamela y metiendo pólvora distinta en ataque, aunque no quedó del todo contento, por lo que recurrió pronto en la reanudación a sus hombres de confianza para que el duelo no derivara por derroteros peligrosos. Finalmente, el buen hacer del conjunto anfitrión propició que el marcador no se moviera en la reanudación.

