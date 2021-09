Por qué debe seguir jugando en el Betis y no descansar: pura matemática

Manuel Pellegrini está rotando a sus futbolistas en este arranque de curso, hasta el punto de que, salvo aquellos con los que le fue imposible contar (Sabaly, Lainez), todos han tenido alguna oportunidad. Esquivando contingencias en forma de lesiones y sanciones, el chileno trata de repartir correctamente las cargas de trabajo para que la mayoría de sus hombres esté disponible en este duro tramo de campeonato, con un partido cada tres días a lo sumo entre parón y parón. De momento, los resultados acompañan en este maratón de septiembre, con tres triunfos y un empate (un 10 de 12, pese a tratarse de dos competiciones distintas), si bien queda el último esfuerzo.



Determinados efectivos están repitiendo (Fekir, Guido Rodríguez, Canales) o estaban (caso de Víctor Ruiz, hasta que se lesionó frente al Espanyol) por su peso en los esquemas del 'Ingeniero', reposando lo justo, casi nada generalmente. Se asume un riesgo, como en el casi del catalán, si bien varios de ellos son los típicos deportistas que, como suele decirse, es mejor que jueguen cansados, pues se rompen más por la inactividad. Encima, cuando aportan tanto como los mencionados, es humano que un técnico apure al máximo por el bien general. Y con el santanderino hay una evidencia matemática desde que aterrizó en el Real Betis que resulta abrumadora.



Hace unos días, la cuenta especializada en estadísticas @LaLigaenDirecto, que abandera el querido Fran Martínez, recogía la trascendencia de Sergio como verdiblanco. Sólo hay que anadirle un encuentro, el de Pamplona, sin que, pese a no participar en ninguno de los tres tantos, se afee en absoluto un promedio espectacular. Y es que el '10' verdiblanco lleva 26 goles y 17 asistencias en 124 encuentros. Una implicación directa (marcando o brindando tantos) cada 2,88 duelos. No pasan tres partidos, por tanto, sin que aparezca la magia de Canales. O lo que es lo mismo: en estos maratones del calendario, mínimo una vez por semana hay 'chicharro' o 'regalo' suyo. Una barbaridad.



En lo que va de campaña 21/22, el santanderino lleva un tanto (en Granada, para dar dos puntos a su equipo sobre la bocina) y dos asistencias (a Willian José ante el Espanyol y a Borja Iglesias frente al Celtic) en 523 minutos. Si vuelve a salir de inicio este domingo contra el Getafe, serían cuatro titularidades consecutivas, tres en una semana (siete de ocho en la temporada), pese a sus molestias (ya casi olvidadas) en un tendón que le lastran desde finales del pasado ejercicio. Eso sí: tendría toda la justificación, porque en esos cuatro encuentros sólo 'se le olvidó' participar en un gol frente a Osasuna. Contra escoceses, nazaríes y 'pericos' hubo una sonrisa del ex de Racing, Valencia, Real Madrid y Real Sociedad. Casi nada.