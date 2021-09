Celta-Granada: Aspas amenaza el futuro de Robert Moreno (Previa y posibles onces)

El delantero Iago Aspas amenaza el futuro de Robert Moreno al frente del Granada, que llega a Balaídos inmerso en la zona de descenso tras no ganar en las seis primeras jornadas y con su técnico cuestionado por un amplio sector de la afición nazarí. El máximo goleador español de los últimos siete años en Primera tiene cuentas pendientes con el entrenador catalán, que lo "apartó" de la selección nacional cuando se encontraba en un gran momento de forma. Ambos coincidieron en Balaídos en el curso 2017-18, cuando el actual entrenador del Granada era ayudante de Juan Carlos Unzué y Aspas el estandarte de un equipo que venía de rozar la final de la Liga Europa en Old Trafford.

Pero haber entrenado al goleador celeste no fue suficiente para que Moreno lo reclamara para el equipo nacional. Sólo lo hizo en una ocasión, y entonces Luis Enrique aún era oficialmente el seleccionador. Jugó 56 minutos contra Islas Feroe, pero se quedó sin participar en el duelo contra Suecia, el más importante de esa ventana FIFA. Moreno asumió después el puesto de seleccionador tras la renuncia de Luis Enrique Martínez por la grave enfermedad de su hija, y ya no lo citó más. Aspas, muy dolido en ese momento, guardó silencio. Pero no olvida. Y mañana buscará venganza.

Junto a Santi Mina formará la dupla de ataque del Celta, que dará continuidad al bloque que asaltó el Ciutat de Valencia. Eduardo Coudet, entrenador de los gallegos, sólo tiene una duda: mantener al peruano Tapia, fundido por la acumulación de partidos, o devolver al once a Denis Suárez, situando a Beltrán por detrás. Y es que Nolito, tras destacar ante el Levante, apunta de nuevo al once, del que se caería el argentino Cervi.

Mientras, el Granada visita Vigo con un doble objetivo, el de lograr su primera victoria de la temporada y mejorar la pobre imagen mostrada en la mayoría de los encuentros iniciales del curso. El equipo dirigido por Robert Moreno llega al choque situado en los puestos de descenso después de acumular tres derrotas y tres empates en las seis primeras jornadas. El positivo empate sumado justo el lunes en el campo del Barcelona (1-1) quedó ensombrecido por la derrota del pasado jueves ante la Real Sociedad (2-3), lo que ha llevado al cuadro andaluz a enlazar tres derrotas en sus cuatro compromisos más recientes.

Moreno ya ha comenzado a ser cuestionado por la afición, aunque aún mantiene un margen de confianza por parte de unos dirigentes que ven tanto el choque de Vigo como el siguiente en casa frente al Sevilla como nuevas opciones para que el Granada empiece a conseguir victorias. El técnico tiene para el encuentro ante el Celta la baja del medio camerunés Yan Eteki, que se encuentra lesionado, mientras que confía en contar con el extremo venezolano Darwin Machís. El vinotinto, que no pudo finalizar por problemas musculares el pasado duelo contra la Real Sociedad, seguramente no sea titular aunque el técnico informó que podrá contar con él para el partido.

Volverán al once, en principio, jugadores que no actuaron contra la Real pero que sí que fueron titulares y estuvieron a buen nivel en el Camp Nou, caso del lateral Joaquín Marín 'Quini' o del central peruano Luis Abram.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Abram, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Montoro; Antonio Puertas, Luis Suárez y Bacca.

Árbitro: Soto Grande (riojano).

Estadio: Balaídos.

Hora y TV: 21:00 h (Gol).