Cordón no descansa: las 'gangas' que monitoriza el Betis para 2022

Las secretarías técnicas no descansan nunca. Si no está abierta una ventana de transferencias, se trabaja en las renovaciones, ampliaciones o mejoras de contrato de los jugadores de tu plantilla que acaban contrato próximamente, especialmente los susceptibles de ser tentados por clubes más pudientes. Esos movimientos suelen ir acompañados de un blindaje en forma de subida de cláusulas de rescisión. Además, con vacaciones extemporáneas, ojeadores y directores deportivos exprimen sus agendas para adelantarse a la competencia a la hora de cazar las 'gangas' que ofrece el mercado, futbolistas a disgusto o que simplemente no renuevan en sus clubes y que pueden llegar a coste cero.

Nunca son operaciones gratuitas, pues la mayoría lleva aparejada una prima de fichaje que suele prorratearse en los emolumentos que recibirá durante su nuevo contrato, pero, sin duda, se trata de contrataciones muy ventajosas en estos tiempos que corren. De hecho, desde la llegada de Antonio Cordón al Real Betis en pleno apogeo de la pandemia de Covid-19, únicamente se ha invertido (unos 3,5 kilos más bonus) en la repatriación de Pezzella, reclutando sin abonar traspasos a Montoya, Bravo, Víctor Ruiz, Miranda, Sabaly y Rui Silva. El olivarense llegó cedido y se queda en propiedad a cambio de un porcentaje de posibles ventas a futuro, mientras que Bellerín (sin opción de compra) y Willian José han aterrizado a préstamo, este último con una obligación de 8,5 millones de euros que habrá que ejecutar al cumplirse determinadas condiciones.

Con la pandemia todavía dando sus (ojalá) últimos coletazos, Cordón y sus colaboradores se preparan para las próximas ventanas, con especial atención a los futbolistas que acaban contrato el año que se avecina. Muchos objetivos interesantes se pondrán a tiro, algunos de ellos subrayados en la agenda verdiblanca desde hace meses. Habrá que afinar el tiro, esquivar a rivales más poderosos y repetir éxitos anteriores. Para conseguirlo, la previsión y la anticipación resultan vitales. ESTADIO Deportivo ha tenido acceso a la nómina de futuribles, entre seguimientos, ofrecimientos y oportunidades, que figura en los despachos de la planta noble del Benito Villamarín.

