La lista del Betis para viajar a Hungría; vuelve Lainez, se cae Canales.

Manuel Pellegrini ha dado a conocer este martes la lista de convocados del Betis para medirse al Ferencvaros en tierras húngaras, correspondiente a la segunda jornada de la Europa League.

Una lista en la que destaca la presencia del mexicano Diego Lainez, quien vuelve tras recuperarse de la lesión que lo ha tenido apartado del grupo.

En el apartado de bajas, el técnico chileno no podrá contar con Sergio Canales, quien no se entrenó junto a sus compañeros después de retirarse del duelo ante el Getafe con un golpe en el tobillo. Finalmente no ha entrado en la convocatoria.

Tampoco están los ya conocidos por lesión Víctor Ruiz y Sabaly, mientras que Carvalho, que no se entrenó junto al grupo, y Guido, con molestias, sí han acabado entrando.

Tampoco están en la lista Camarasa ni Joel Robles, que no fueron inscritos en Europa.