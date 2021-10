El gran momento de Fabián y la decisión sobre su futuro

Está protagonizando un notable arranque de temporada con el Nápoles, flamante líder de la Serie A, aunque, por ejemplo, Luis Enrique no se ha acordado de él en la última convocatoria de la selección española para la Final Four de la Liga de Naciones. Y eso que hubo lesiones en el centro del campo, pero el técnico asturiano recurrió a Brais Méndez, primero, y luego a Sergi Roberto, cuando Pedri y el propio vigués se rompieron a lo largo de la concentración. No obstante, Fabián Ruiz (25) acumula ya 15 internacionalidades y un tanto con la 'Roja', además de un fugaz pero brillante paso por la sub 21 para adjudicarse el Europeo de la categoría y el MVP de aquel torneo.

Luciano Spalletti está sacando todo el brillo que se echó de menos el curso pasado del palaciego, situándolo curiosamente más centrado y retrasado, como único pivote o como acompañante de una referencia en la sala de máquinas, destacando los medios italianos que la mayoría de la producción ofensiva de los 'azzurri' parte de su pierna izquierda. Dos goles y otras tantas asistencias en nueve encuentros oficiales dan aún más lustre a la aportación del ex bético, que se encuentra en una situación delicada, contractualmente hablando, lo que no ha afectado (a la vista está) a su rendimiento. Eso no quita en tierras partenopeas sigan preocupados.

Si en octubre de 2020 Aurelio de Laurentiis rechazaba 50 millones de euros del Atlético de Madrid por Fabián (los colchoneros trataban de contrarrestar la marcha de Thomas empleando lo recibido por parte del Arsenal por su cláusula de rescisión), el dirigente albiceleste se pregunta si podrá emplear de nuevo esa posición de fuerza. Después de varios intentos, el palaciego no renueva un contrato que expirará el 30 de junio de 2023, por lo que, de seguir así, la del próximo verano será la última ventana en la que poder obtener réditos por su pase. En el mercado invernal del ejercicio venidero, el mediocentro zurdo podrá comprometerse sin ataduras con cualquier club para desembarcar en él a coste cero dentro de dos estíos.

Es por ello que el Nápoles echará el resto en los próximos meses para atar a una de sus estrellas, mejorando su contrato y, quizás, fijando una cláusula liberatoria inexistente actualmente. Tanto para que sea el estandarte de próximos proyectos en el Stadio Diego Armando Maradona como para venderlo por una cantidad reseñable. Tras pagar al Betis 30 millones en 2018, se habló de unas exigencias superiores a los 70 en épocas no tan lejanos, pero siempre antes de la pandemia. Real Madrid y Barcelona no están ya para tantos desembolsos o tienen otros objetivos prioritarios. El Atlético, idem de lo mismo. PSG y la Premier aparecen en el horizonte, pero todo dependerá de la decisión sobre su futuro que tome Fabián. De Lauentiis se conformaría con llevarse lo que marca su valor de mercado (45 millones).