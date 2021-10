Dónde se verá el fútbol la temporada que viene: posturas, precios, opciones y plazos

Movistar Plus tiene actualmente la mayor parte de los derechos del fútbol en España, tanto en lo que se refiere a las competiciones nacionales como a las continentales. Y serían exclusiva, tras salirse hace dos años Vodafone de la rueda y dejar de ofrecer a sus clientes el deporte rey, de no ser porque Orange ha vuelto a ayudarle por segundo año consecutivo con los gastos para tratar de mantener esa subida de más del 40% en abonados. La multinacional española y su homóloga francesa emiten Primera y Segunda división, así como la Champions League, la Europa League y la nueva Conference League. Mientras tanto, la Copa del Rey 'pertenece' a Mediaset, que sublicenció desde la 19/20 con DAZN un mínimo de 50 partidos, sobre todo de fases iniciales, así como con Movistar-Orange.

En lo que se refiere a los torneos europeos, Teléfonica los mantendrá hasta 2024, si bien en los domésticos está todo abierto. De un lado, la RFEF deberá negociar en los próximos meses con los diferentes operadores si Cuatro, Telecinco y DAZN siguen programando el torneo del K.O. o entran otras opciones en juego, ya que el acuerdo expira el próximo verano, lo mismo que ocurre con LaLiga. En este punto, las diferencias entre Movistar-Orange y la patronal, decidida a incrementar los beneficios de sus competiciones un 30%, son considerables. La idea de Tebas es que se dinamicen los derechos del fútbol, repartiéndolo en siete paquetes de hasta cinco años de duración para, en teoría, abaratar el coste para el aficionado, que, ahora mismo, está obligado a comprar todo junto (Primera, Segunda, Copa del Rey y Europa) por entre 100 y 120 euros mensuales, por la obligación de comprar un pack con el resto de canales temáticos, fibra y líneas de móvil.

En este sentido, lo único claro son los plazos. En menos de dos meses, los aficionados (entre 3 y 4 millones de abonados la campaña actual) sabremos dónde ver el fútbol y si el plan de LaLiga de poner en marcha una OTT (Over The Top o plataformas de libre difusión por internet, como la que emite ahora vía Youtube la sub 21) por la que un hinca del Real Betis y el Sevilla FC, por ejemplo, pueda contratat a un precio módico solamente los partidos de su equipo. Parece que habrá que esperar un poco para esto, pero quizás no tanto para el acceso a una porción del pastel de plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime. Esta última, de hecho, ya ha adquirido parte de los derechos de la Ligue 1 francesa. Y la propia DAZN podría dar el gran salto, al tiempo que algunos aseguran que otra generalista le 'robará' a Gol (Mediapro) el partido en abierto.

De momento, todo esto está en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deberá aprobar cualquier movimiento, si bien Orange ya ha declarado que, a lo sumo, el fútbol español vale 600-700 millones de euros, no 1.000 como quiere la patronal, por lo que todo hace indicar que el modelo actual no se mantendrá. Del 22 de octubre y el 22 de noviembre se recepcionarán las ofertas por los diferentes paquetes para la temporada 22/23, tomándose unos días los organizadores para anunciar, muy probablemente entre el 25 y el 26 del mes próximo, cómo queda configurado el panorama de las retransmisiones televisivas. Ya queda menos para saber a qué plataforma abonarnos y echar números.