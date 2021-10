"Fekir es muy bueno, sería un gran fichaje"

La poderosa Premier League no encaja bien que alguien prefiera jugar en otro lado. Desde que le diera calabazas al Liverpool para venirse al Real Betis, Fekir es relacionado de alguna forma u otra con diversos clubes ingleses. Si bien ha estado en la órbita del Arsenal todo este tiempo, el último en aparecer ha sido el Everton.

El posible interés del equipo de Goodison Park por Fekir no pasa la barrera de un simple rumor, pero ha encendido los ánimos en Inglaterra. El gran arranque de temporada ha hecho que de nuevo se fijen en él y un ex del Everton y también del Arsenal, Kevin Campbell, no ha dudado en alabar las virtudes del bético.

"Si el Everton lo trae sería un gran fichaje. Es un jugador muy bueno. Es duro, es zurdo y no solo puede anotar, también puede crear", asegura en Goodison News el ex de los Gunners y de los Toffees.

Aunque a él le gustaría más verlo en el Emirates, que sueña con Fekir aunque nunca ha tenido opciones de ficharlo. "Me gustaría que estuviera en el Arsenal si soy honesto contigo", indica Campbell, quien asegura que una posible llegada del jugador del Betis al Everton, el eterno rival del Liverpool, levantaría ampollas. "Eso podría provocar algunos incendios en Merseyside", admite.

Todas estas esperanzas, como señalaba antes, parte de un rumor sin fundamento. Al menos por ahora. Fekir, ahora mismo, no sólo no ha manifestado su deseo de marcharse sino que está muy contento en el Betis y ya hay contactos para que renueve su contrato más allá de junio de 2023.