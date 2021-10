El 'Virus FIFA' se alía con el Sevilla

El internacional peruano Renato Tapia no se ha recuperado a tiempo y ya lo han descartado para el partido de este domingo contra el Sevilla. Las pruebas médicas han revelado que sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y necesita un mayor tiempo para su recuperación.

El mediocentro, indiscutible para el técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, adelantó su regreso a Vigo tras lesionarse con su selección nacional, con la que no pudo disputar ninguno de los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

La baja de Tapia facilitará que Denis Suárez regrese al once titular frente al Sevilla FC, como compañero del internacional sub 21 Fran Beltrán, que actuará como pivote defensivo. La otra opción que baraja Coudet sería alinear al defenestrado Okay Yokuslu de pivote y dejar a Beltrán pro delante. en ese caso, el exsevillista Denis seguiría como suplente por cuarto partido consecutivo.