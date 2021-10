RC Celta-Sevilla FC: Test de altura en Balaídos

La vuelta a la competición tras los compromisos internacionales de las selecciones propone una prueba de fuego para el RC Celta de Vigo y para el Sevilla FC en Balaídos, donde los celestes se examinarán ante un rival exigido, tras su primera derrota hace dos semanas, para seguir pujante en la cabeza de la tabla, mientras que los visitantes deben testar su fondo de armario e improvisar una retaguardia nueva casi al completo.

Con sólo tres goles encajados en siete jornadas -tiene pendiente el partido aplazado ante el Barcelona-, es un desafío para la solidez defensiva del Sevilla FC, que llega con muchas e importantes bajas a Vigo -Koundé, Diego Carlos, En-Nesyri y Papu Gómez- y al que muchos cuelgan la etiqueta de aspirante al título de Liga, al tiempo que supondrá un motivador reto para el ataque gallego.

La responsabilidad ofensiva del Celta, junto con Santi Mina, corresponderá a dos exsevillistas como Iago Aspas y Denis Suárez, que podrían ser tres si el técnico argentino Chacho Coudet decide dar continuidad a Nolito en detrimento de Franco Cervi.

El cuadro celeste, decimoquinto con 7 puntos, no termina de carburar, con Aspas lejos de su mejor nivel y una fragilidad atrás que le está costando muchos puntos. Ha perdido cinco partidos, y sólo ha conseguido ganar cuando mantuvo su portería a cero: 0-2 al Levante y 1-0 al Granada. Por eso, la visita del siempre fiable Sevilla FC es un test de altura para los vigueses en un tramo clave para sus aspiraciones ligueras. Getafe, Real Sociedad, Rayo y Barça serán sus rivales antes del último parón del año. Cinco partidos que dirán si el Celta confirma su candidatura a Europa o un año más tendrá que pelear por la zona baja.

Llegan las 'etapas pirenaicas' y Coudet pierde a uno de sus líderes, el peruano Renato Tapia, que regresó lesionado de la concentración con su selección y estará, como mínimo, dos semanas más de baja. Su puesto por delante de la defensa lo ocupará, en principio, el internacional sub 21 Fran Beltrán, por lo que Denis entrará en la línea de volantes que completarán Brais Méndez y Nolito o Cervi en la izquierda. No hay más novedades en el once, ya que en la línea defensiva se mantienen Hugo Mallo, Araujo, Murillo y Galán.

Por su parte, un Sevilla FC cuarto con 14 puntos (4 triunfos, 2 empates y 1 sola derrota) y un encuentro menos, llega a Vigo, un escenario que no se le ha dado bien en los últimos tiempos con 3 partidos perdidos y uno ganado de los últimos cuatro (3-4 la pasada liga), con muchos problemas por las bajas, pero obligado a reaccionar.

Su última y única derrota hasta ahora de la temporada en Granada (1-0), donde desperdició toda la primera parte por su falta de intensidad, ha levantado ampollas en el sevillismo, siempre crítico con su equipo, una exigencia que su técnico Julen Lopetegui asume y aplaude, al considerar que les ayuda a seguir trabajando para intentar hallar el rumbo adecuado. El problema para el entrenador guipuzcoano es que el equipo, dado ese nivel de exigencia y aunque siempre apela a que hay que ir batalla a batalla, sin más miras a largo plazo, no se puede permitir un nuevo tropiezo tras la decepción de Granada y que, además, tiene bajas muy notables, sobre todo atrás.

Así, en el primero de sus siete compromisos de gran nivel en 22 días (cinco de LaLiga y dos de Champions hasta el próximo parón de selecciones), el vasco, que ha tenido diez ausencias de internacionales en este parón más el marroquí En-Nesyri -lesionado-, tendrá que reinventar una zaga inédita por la sanción del brasileño Diego Carlos y los problemas físicos del galo Jules Koundé, que no ha viajado.

Lo más lógico es que supla esas destacadas ausencias retrasando a Fernando o Gudelj, para que forme pareja con el neerlandés Rekik, y que Jesús Navas y Marcos Acuña ocupen las bandas pese a que el argentino está recién llegado de su selección y 'tocado', si bien jugó el viernes de madrugada ante Perú, lo que podría propiciar el debut como sevillista del sueco Ludwig Augustinsson.

En la media, si Fernando cubre las vacantes en el eje de la zaga, entraría el danés Thomas Delaney, una vez cumplida su sanción, junto a Joan Jordán y Rakitic o bien un Óliver Torres aún inédito u Óscar Rodríguez, pues el argentino Papu Gómez ha vuelto con molestias de su estancia con la Albiceleste. Arriba, con dudas en unos extremos que se repartirían los argentinos Erik Lamela y Lucas Ocampos, con opciones también para Suso Fernández, la apuesta es obligada por Rafa Mir ante la lesión de En-Nesyri.



- Alineaciones probables:

RC Celta: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi o Nolito; Aspas y Santi Mina.

Sevilla FC: Bono; Navas, Fernando, Rekik, Acuña o Augustinsson; Delaney o Gudelj, Jordán, Rakitic; Lamela o Suso, Rafa Mir y Ocampos.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco)

Estadio: Balaídos

Hora: 16:15 (Movistar+LaLiga).