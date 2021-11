Diluvio en el Wanda, sonríe Julen, Fekir, Negredo, Muniain, Vinicius, Messi, Ibra... así vienen las portadas

En el minuto 91' del derbi vasco, la Real Sociedad flaqueó, Remiro erró y el balón golpeado por Muniain se coló en la portería donostiarra empatando para el Athletic (1-1) y apretando sobremanera la clasificación de LaLiga. Los de Imanol se quedan con una renta raquítica con sólo un punto más que Real Madrid y Sevilla FC (ambos con un partido menos) y tres sobre el vigente campeón, el Atlético de Madrid, que recuperó su identidad para ganar con solvencia al Real Betis (3-0), que baja un puesto y ahora es quinto, a cuatro del líder y con la posibilidad de que el Rayo le adelante si vence en su duelo de esta tarde contra el Celta.

Bajo un diluvio en el Wanda y liderados por un intenso y clarividente Rodrigo De Paul, el Atlético firmó una victoria incontestable (3-0) con tantos de Yannick Carrasco, Joao Félix y un autogol de Pezzella que minimizó los recursos del conjunto de Manuel Pellegrini, quien salió con buenas intenciones queriendo tener el balón y dominar, pero que fue cediendo metros a medida que avanzaba el choque. El chileno no se la jugó con Nabil Fekir, que tenía cuatro amarillas y no jugó ni un minuto para descansar y no poner en riesgo su concurso en El Gran Derbi del próximo domingo.

En el Sevilla FC, tras su victoria el sábado ante Osasuna (2-0) comenzaron a preparar una semana con Champions (recibe al Lille) y visita liguera al eterno rival con las buenas noticias de la recuperación de Rekik y la presencia de Delaney, que acabó tocado el último choque ante los navarros, en el que también se lesionó Montiel. Lopetegui sonríe recuperando efectivos a la espera de conocer el alcance exacto de la dolencia del lateral argentino y de la evolución de su compatriota Papu Gómez, a día de hoy los únicos inquilinos de la enfermería nervionense.

Con un gol de penalti en el tiempo añadido, firmado por Álvaro Negredo, el Cádiz CF evitó la derrota ante el Mallorca (1-1) y salió, provisionalmente, de los puestos de descenso, donde podría volver hoy dependiendo del resultado del duelo en lo más bajo de la tabla entre Levante y Granada CF. Además, este lunes llega con entrevista a Messi en la que lanza dardos al Barça de Laporta; con una renovación galáctica para Vinícius, uno de los más destacados del Real Madrid en este inicio de curso; con la enésima exhibición del eterno Ibrahimovic... Así llegan las portadas de los principales periódicos deportivos en este 1 de noviembre.