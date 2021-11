Real Betis-Sevilla FC: ¿Quién llega mejor a El Gran Derbi?

Sólo quedan tres días para el primer derbi hispalense de la temporada 2021/2022, en la primera vez en dos años con público en las gradas. El Benito Villamarín será el escenario de El Gran Derbi de este domingo a las 21:00 horas y con el siempre polémico Mateu Lahoz como juez de la contienda que librarán el Real Betis y el Sevilla FC. Ambos conjuntos llegan a la cita en momentos muy similares, arriba en la clasificación de LaLiga, aunque después de dolorosas derrotas que han frenado la euforia después de un mes con espectaculares resultados. ¿Quién llega mejor?

El Sevilla FC ha tenido dos días más de descanso para preparar el choque ante su eterno rival. Viene de dos partidos seguidos en casa y el derbi será el tercer encuentro consecutivo sin salir de la capital andaluza. El sábado venció a CA Osasuna por 2-0, manteniéndose en la tercera plaza de LaLiga empatado a puntos con el segundo, el Real Madrid, y reduciendo diferencias con el líder, la Real Sociedad, tras el oportuno empate (1-1) en el derbi vasco. El cuadro 'txuri-urdin' les saca un punto, pero tiene un partido más que merengues y nervionenses.

Otra historia está en la Champions League. Los pupilos de Julen Lopetegui no conocen la victoria después de cuatro jornadas de la Fase de Grupos y, tras la inesperada derrota del pasado martes ante el Lille (1-2), se han metido en un lío de los gordos que amenaza la estabilidad deportiva y, sobre todo, la económica. No pasar a octavos de final sería un mazazo y a día de hoy lo tiene más que complicado. Colista del Grupo G, no tiene margen de error y necesitará sumar un mínimo de cuatro de los seis puntos que quedan en juego.

Por su parte, el Real Betis aún debe dirimir su compromiso continental en la noche de este jueves. Visita al Bayer Leverkusen en un duelo por el liderato del Grupo G de la Europa League, donde los de Manuel Pellegrini se han mantenido invictos hasta ahora, con dos triunfos y un empate, precisamente contra su rival de esta noche con los que comparte el primer puesto aunque con mejor diferencia de goles para los germanos. Acabar líder, como explicó el presidente Ángel Haro, no sólo da el pase directo a octavos y evita el cruce con un equipo de Champions en dieciseisavos, sino que además aportaría unos ingresos de "entre cuatro y cinco millones de euros" muy necesarios en la delicada economía heliopolitana.

En LaLiga, los verdiblancos llegan a El Gran Derbi en una cómoda quinta plaza, después de bajar un escalón por culpa de la contundente derrota del pasado domingo ante el Atlético de Madrid (3-0), en el peor encuentro de la temporada y el peor tanteo en contra en los 11 meses de este 2021. Con 21 puntos, está a uno de las plazas de Champions, a tres de Sevilla y Madrid y a sólo cuatro del líder, la Real.



Cabe reseñar, además, que el Sevilla FC y el Real Betis han sido los dos mejores equipos de LaLiga en el tramo comprendido entre el parón de octubre y el derbi del domingo que dará paso a una nueva ventana para los compromisos de las selecciones. Los de Nervión han sumado 10 de los 12 puntos en juego -sólo cedieron un empate frente al Mallorca-, mientras que los de Heliópolis firmaron un balance de 9 de 12 con el revolcón en el Wanda Metropolitano como único borrón en su hoja de servicios.

Así las cosas, viendo la igualdad de los últimos resultados de ambos, cabe preguntarse quién llega mejor a El Gran Derbi. Según los resultados de la #EncuestaHelvetiaED, que trasladaba esa misma cuestión a los lectores de ESTADIO Deportivo, el Sevilla FC tendría un ligero favoritismo. Ha sido votado por un 59 por ciento de los participantes en el sondeo, frente a un 41 por ciento que escoge al Real Betis. El domingo hablarán sobre el césped.