La paciencia de Rui Silva, desmentido por En-Nesyri, vuelve Alvés, entrevista a Adán... así vienen las portadas

La situación de Rui Silva en el Real Betis, distintas versiones de la lesión de En-Nesyri en el Sevilla FC y en Marruecos, el regreso de Dani Alves al FC Barcelona, una entrevista a Antonio Adán o los resultados de los partidos de selecciones punteras como Italia, Inglaterra o la previa de Francia, sin perder de vista el España-Suecia de Sevilla del domingo. Así vienen las portadas deportivas de este sábado.

En el Betis, Rui Silva se sabe un pasito por detrás de Claudio Bravo. Eso le ha costado dejar de ir a la selección de Portugal pero el ex del Granada no desespera, pues sabía a lo que se enfrentaba. Feliz en la ciudad y en el club, no hay un atisbo de duda o preocupación en el meta, que firmó por cinco campañas con los heliopolitanos y tiene tiempo de sobra por delante para hacer historia con esta camiseta, como es su objetivo. Actualmente un tanto fuera de foco, aprieta los dientes para poner las cosas difíciles a Bravo y a Pellegrini.

En el Sevilla FC, por su parte, el debate llega con los plazos de la lesión de En-Nesyri, que no se ha librado de viajar a su país para ser examinado por los médicos de su selección y estudiar sus opciones de ir a la Copa de África. Las previsiones de ambas instituciones difieren considerablemente. Así, en Nervión estiman que el ex del Leganés estaría "varios meses más" en el dique seco, con lo que no acudiría siquiera al torneo continental que se disputará entre enero y febrero de 2022, mientras que la Federación de Marruecos da por hecho que el delantero estará en la cita continental porque sólo tiene "para dos o tres semanas".

La noticia del viernes, no obstante, fue el anuncio del FC Barcelona sobre el acuerdo alcanzado con el lateral brasileño Dani Alves, que vuelve a la entidad culé cinco temporadas después de su primera etapa, aunque no podrá ser inscrito hasta el próximo mes de enero con el mercado de invernal de fichajes. Alves, de 38 años, estaba sin equipo desde el pasado verano cuando dejó el Sao Paulo de su país natal. Sin embargo, fue llamado por la selección en septiembre, cuando disputó su último partido oficial. Tras este periodo en Brasil, más dos años en el PSG y uno en la Juventus, vuelve a la que fue su casa durante ocho campañas tras dar el salto desde el Sevilla FC.

