El Madrid mueve la silla a Ceballos... pero no sólo el Betis le hace sitio

Todavía en proceso de recuperación de su grave lesión de tobillo durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados el pasado verano, Dani Ceballos vislubra el mercado de invierno como agua de mayo, pues no quiere pasarse una temporada completa en blanco. Y es el panorama que le espera en el Real Madrid, donde tiene por delante a Casemiro, Modric, Kroos, Camavinga y Fede Valverde. El utrerano necesita reencontrar sensaciones y, tras dos cursos seguidos de cesión en el Arsenal, espera que en las próximas ventanas se defina su futuro. Con contrato hasta 2023 en Chamartín, el club merengue desea hacer caja, no sólo recuperando la inversión realizada en su día (15 kilos), sino obteniendo una plusvalía de 5-10 millones.

El deseo del centrocampista criado en Los Bermejales es volver a casa. No ha dejado de lanzar guiños al Betis, de donde no salió como le gustaría en 2017, en parte por los que eran sus representantes entonces, aunque los puentes se han tendido de sobra en privado, hasta el punto de avanzarse un acuerdo entre entidades y con el propio Dani para encajar su sueldo (superior a los 2,4 kilos netos) en las posibilidades verdiblancas. Bellerín fue la prioridad a 31 de agosto, cuando no se pudo liberar masa salarial para Ceballos, aunque otros fuentes indican que, visto que su rehabilitación iba lenta y no iba a estar disponible durante la primera vuelta, se convino que siguiera en Madrid.

En cualquier caso, los primeros movimientos referentes al futuro del mediocentro utrerano se están produciendo. En la capital de España le mueven la silla sin disimulo, con un nombre encima de la mesa para reforzarse en su posición: Kessié. Aunque más con vistas al verano de 2022, cuando termina su contrato con el Milan, el nigeriano gusta mucho a Ancelotti para dar descanso a Casemiro. Según 'As', el PSG también aprieta por el todavía 'rossonero', aunque el Real Madrid prepara su plantilla para que tenga dorsal libre y haya recursos en caja para afrontar su astronómica cifra (pide 9 millones limpios, tras rechazar 6,5 por seguir en tierras lombardas).

Pero Ceballos no quiere esperar hasta la 22/23, por lo que presiona a sus pretendientes para que muevan ficha. El Betis, que ha señalado a Joel, Rober, Camarasa, Paul y hasta Tello (dos de ellos, de su misma posición) para enero, prepara hueco y está en contacto con LaLiga para afinar el tope salarial, aunque es consciente de que tendrá competencia por Dani. Desde Italia sitúan al Inter en la carrera por la cesión con opción de compra del 'creativo' merengue. Desde luego, no será el único, aunque el protagonista espera regresar antes a los terrenos de juego, aprovechando la Copa del Rey o algún choque liguero menos exigente, para convencer a los que queden por convencerse.