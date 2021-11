La petición de Fabián que le deja más fuera que dentro del Nápoles

Dejó Heliópolis hace tres años a cambio de 30 millones de euros. Había renovado un semestre antes su contrato, aceptando una mejora salarial que duplicaba su cláusula de rescisión, asumida íntegramente por el Nápoles. Aurelio de Laurentiis, que quiso rebajar la cantidad de todas las maneras, recibió de su propia medicina. Tras la jugarreta unos años antes con David López, que tenía cerrado el Betis pero que se marchó al Espanyol por unas discrepancias con las garantías de pago, Haro y Catalán no iban a ceder en ningún caso por Fabián, a quien, incluso, sacarán casi 1,5 kilos más, tras dar la razón la Fifa a los verdiblancos en su reclamación de cantidades por el mecanismo de solidaridad.

La revalorización del palaciego fue meteórica. Tasado ahora en 45 millones por la página especializada 'Transfermarkt', llegó a tener un valor de mercado de 60, con lo que los partenopeos veían compensada su alta inversión, aparte de con el rendimiento del zurdo, que se convirtió en internacional absoluto y no se le cayeron los anillos al bajar a la sub 21, siendo el MVP del último Europeo conquistado por la 'Rojita', junto a Dani Ceballos. La pandemia frenó un más que posible traspaso del mediocentro, por el que pujaron Atlético de Madrid (que puso 50 millones sobre la mesa hace dos veranos), amén de preguntar Manchester City, Real Madrid, PSG, Juventus o Barcelona. Entonces, las altas exigencias del dirigente albiceleste, que llegó a exigir 80 kilos por el traspaso y nunca bajó de 60, frustró cualquier acuerdo.

Pero el contrato de Fabián, que expira en 2023, se aproxima peligrosamente a las dos últimas ventanas para obtener réditos, ya que, de momento, no ha renovado. El Betis, atento a cualquier salida a otro país (que le dejaría un 4,5% en conceptos de derechos de formación), sueña también con su repatriación, aunque el caché del centrocampista está ya muy lejos de sus posibilidades. La situación actual, según 'Radio Marte', deja al de Los Palacios más fuera que dentro del Nápoles, hasta el punto de que Aurelio de Laurentiis habría rechazado su última petición para prolongar su vinculación y habría comentado a sus asesores, de 'You First Sports', que lo vendería por una cantidad razonable a su juicio.

Y es que, según la citada fuente, Fabián quiere escalar peldaños salariales en la entidad partenopea, pues entiende que se lo ha ganado con su aportación al equipo. En concreto, querría duplicar sus emolumentos para situarse la mismo nivel que su compañero y amigo Dries Mertens, que está en unos cuatro millones de euros limpios, a lo que los dirigentes de la entidad albiceleste se han negado en rotundo, admitiendo indirectamente su error al renovar al extremo belga en unos números más lógicos antes de la crisis sanitaria que en la tesitura actual de apreturas económicas.