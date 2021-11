Meten al Betis en una reacción en cadena a cuenta de dos mediocentros

Mucho se lleva hablando (y seguirá) del centro del campo del Real Betis. Con Paul apuntando a una salida invernal (pese a su gran encuentro en Elche) y otros homólogos, como Guardado y Camarasa, en la última temporada de contrato, parece evidente que se buscarán refuerzos a corto y medio plazo para esa demarcación. El nombre de Dani Ceballos lleva vinculándose casi desde que se marchó, hace cuatro años y medio, pero volvió a sonar con fuerza el pasado verano, hasta el punto de que diversas fuentes (no la entidad verdiblanca, que lo ha desmentido por activa y por pasiva) hablaban de un acuerdo con el utrerano y el Real Madrid para su cesión con opción de compra que frustró el tope salarial, ya que no hubo las despedidas deseadas y Bellerín era prioritario por la grave lesión de Sabaly.

Aparte del posible retorno del 'hijo pródigo', que no para de hacer guiños al club de sus amores, se han destapado opciones invernales, más creíbles en el caso del ex espanyolista Marc Roca, sin minutos en el Bayern, y menos en el del turco Can Kahveci, además de otras factibles el próximo verano, como Álex Fernández, que llegaría a coste cero. Sin embargo, la última, que también viene de Francia (por el otomano se interesó el Lille), mete a los de La Palmera en una reacción en cadena de dudosa credibilidad. Y con los 'pericos' de por medio. De esta forma, en el RCDE Stadium estarían pensando en el cotizadísimo Sofyan Amrabat para sustituir a Sergi Darder... que se iría al Betis.

El hermano menor de Nordin, por el que la Fiorentina pide no menos de los 17,5 millones de euros que le costó sacarlo del Hellas Verona, sería la apuesta del dueño chino del Espanyol en caso de venta del balear, que no renueva y ve cómo llegan las dos últimas ventanas para dejar réditos en Cornellá. En principio, desde el país vecino sitúan al Betis tras la pista de Darder, al que venderán si alguien da, al menos, 15 kilos. No es, ni mucho, el plan de Antonio Cordón, que ya sabe que quedan como poco dos años de retención en el gasto, así que, salvo casos muy puntuales, solamente se acometerán fichajes a coste cero y cesiones. Por esa mism razón, cobra fuerza la vía de Álex Fernández, que no seguirá en el Cádiz y que reforzaría la parcela creativa de la parcela ancha.