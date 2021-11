Las notas de los jugadores del Real Betis ante el Ferencváros en UEL

Triunfo cómodo del Real Betis ante el Ferencváros (2-0), fraguado en los inicios de cada periodo y flanqueado por una tarde desapacible en Sevilla. Ni siquiera la lluvia pudo impedir que el Benito Villamarín vibrara con los suyos, que se clasifican como segundos del Grupo G de la Europa League, pero que no disputarán directamente los octavos de final de la segunda competición continental, como sí hará el Bayer Leverkusen, sino que tendrán que disputar un 'play off' extra (a modo de dieciseisavos) frente a un tercero de la Champions (no español).

El triunfo a la postre de los germanos, remontando ante un Celtic que a punto estuvo de forzar una sexta jornada de la Fase de Grupos no apta para cardíacos, añade tranquilidad y alegría a las propias por una victoria al ralentí, con los húngaros intentando hacer daño únicamente a ráfagas, con el peligro de confiarse ante la aparente superioridad y un marcador tan apretado. Minutos para hombres poco habituales y buen rendimiento en general de éstos. Hubo, además, margen para ver dos buenos tantos y acciones trepidantes al contragolpe.

