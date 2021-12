El Sevilla, en la carrera por romper la lucha entre Barcelona y Newcastle por Sadiq.

Con cada gol que marca Umar Sadiq, parece alejarse más de la UD Almería. El futbolista ha demostrado en los últimos años que es un delantero de un nivel superior, atrayendo el interés de equipos de la talla del Manchester City, que podrían intentar hacerse con sus servicios en un futuro si se atienden a los rumores de los últimos meses. Asimismo, no hay que olvidar que equipos muy poderosos como el Newcastle, el nuevo rico de la Premier League, también tiene un ojo puesto en el delantero. Es por eso que el futbolista podría dejar antes de tiempo la UD Almería, que buscará un delantero en el mercado.

Éste es un contexto más que alimenta los rumores de la posible llegada de Sadiq al Sevilla. Según los pronósticos de Betfair, que Sadiq fiche por el conjunto hispalense se paga a 7€ por euro apostado y se sitúa en la cuarta opción mejor valorada. Sí que es cierto que Newcastle, Barcelona y Benfica están por delante del Sevilla en cuanto a presagio, pero muchos son los factores que invitan a que la tendencia sea favorable para la entidad del Pizjuán.

¿Puede el Barcelona afrontar el fichaje de Sadiq?

La crisis económica del Barcelona, que hace dudar de cualquier inversión a corto plazo, unida a la larga lista de nombres del Newcastle, que podría tener más dinero para recuperarse en Premier, hacen que el Sevilla recoja buenas sensaciones en los apostantes. Según los pronósticos de Betfair, el Benfica es el tercer club mejor posicionado y se paga a 5€ por euro apostado a que logra el fichaje del delantero del Almería. Que el Barcelona y el Newcastle fichen a Sadiq se paga con la cuota más baja, de 4€ por euro apostado.

El Almería ya piensa en el sustituto

Si finalmente Umar Sadiq acaba abandonando el club andaluz, la dirección deportiva de su equipo ya ha hecho su trabajo en busca de otro delantero. El elegido sería Agustín Álvarez, actual delantero del CA Peñarol, club del que la UD Almería fichó a Darwin Núñez hace varias temporadas. El uruguayo dejó un gran rendimiento deportivo y económico en el club y ahora la UD Almería quiere repetir la operación. Una operación que podría superar los 10 millones de euros, pues actualmente el valor del delantero de 20 años es de 4'5 millones de euros.

Rivales para el sustituto

No obstante, más que su valor de mercado, la UD Almería tendrá que hacer frente a otro gran problema. Y es que el gran problema para fichar al delantero es que cuenta con grandes equipos europeos tras sus pasos de cara al mercado de fichajes de enero. FC Barcelona, AC Milan, Borussia Dortmund e Inter de Milán han mostrado interés en el futbolista. Es por eso que la UD Almería tendrá que moverse rápido en el mercado o conseguir una cesión para desarrollar al joven delantero en su aclimatación al estilo de fútbol europeo.

La intención del Almería es mantenerse firme con su referencia en ataque. "Sadiq no se vende y menos en enero". "Queremos ascender y no vamos a vender a Sadiq en invierno. El último día de mercado tuvimos una gran oferta por él de un club español y no quisimos vender. Darwin tampoco quería irse, le gustaba la ciudad y la gente de aquí", dijo el CEO de la UD Almería, Mohamed El Assy hace unas semanas.