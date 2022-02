Ven a Morata... en el Sevilla FC

El mercado acabó el pasado lunes, pero el 'culebrón Álvaro Morata' no se ha cerrado. El delantero madrileño no pudo fichar por el Barça, como era su deseo y tuvo que quedarse en una Juventus donde ahora tiene más competencia con la llegada de Vlahovic. El futbolista serbio, ya ex de la Fiorentina, ha costado más de 70 millones y la 'Vecchia Signora' lo ha contratado para que sea su '9' las próximas temporadas.

Eso abre la puerta de un Morata que sigue queriendo jugar en el Barça, aunque aún le queda un año de contrato con el Atlético. Xavi lo convenció para que se fuera con él y sólo los obstáculos que puso el club rojiblanco, que no quería reforzar a un rival directo, frenaron la operación.

El próximo verano ya tendrá él la sartén por el mango. Debe regresar al Atlético, donde le queda un año de contrato y allí no lo quieren. En Turín, con Allegri, tampoco tiene un gran futuro y lo más factible sería que retomara la operación que ha quedado pendiente con el Barcelona. Eso a pesar de la llegada de Aubameyang y de que éste haya firmado hasta 2025.

Tal vez la confianza que hay en que finalmente fichará por el Barça, que la casa de apuestas Betfair sólo para 3 euros por euro apostado por esta posibilidad. Algo menos de lo que abona si sigue en la Juventus un año más (5 millones) o si regresa al Atlético para finalizar su contrato (7).

Pero hay una opción que no se ha tenido en cuenta y es que esta casa de apuestas sitúa al Sevilla FC como uno de los más probables destinos del madrileño. El hecho de que Monchi vaya a buscar delanteros de cara al próximo año por el retorno previsible de Martial al Manchester United y por el interés de la Premier League por En-Nesyri le ponen en el punto de mira de Morata, al que Lopetegui conoce de su paso por el Real Madrid en categorías inferiores y por la selección española. Que el delantero madrileño acabe recalando en Nervión se paga a 13 euros el euro apostado, dos más de lo que se pagaría si se fuese al Newcastle, que está tirando la caña a todo lo que se mueve.

Pese a su intermitencia y a cambiar tanto de equipo, Morata sigue valorado en 35 millones de euros y no hay que olvidar que es uno de los jugadores que más millones ha movido en fichajes a lo largo de la historia. Con 205 millones, sólo Lukaku, Cristiano Ronaldo y Neymar le superan.