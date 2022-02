Los posibles onces del Sevilla FC y el Real Betis para El Gran Derbi

Con muchos problemas y, por ende, dudas en defensa en el caso de Lopetegui y apenas un par de interrogantes en el de Pellegrini

Segundo y tercero en LaLiga. Ni más ni menos. Más emoción, imposible. Dejando a un lado los momentos y las oportunidades, Sevilla FC y Real Betis afrontan este domingo (a partir de las 16:15 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán un derbi hispalense por todo lo alto. Además, aunque con apuros, ambos vienen de pasar de ronda el jueves en la Europa League, cumpliendo con sus objetivos, por lo que la moral también será elevada. Y, por si fueran pocos ingredientes, el grave incidente de la última vez que se vieron, durante la edición copera del pulso cainita a mediados de enero que tuvo que suspenderse por el lanzamiento de un objeto que impactó en Joan Jordán y reanudarse a puerta cerrada el día siguiente, añade picante a una cita con rescoldos imposibles de apagar.

La sanción al club heliopolitano, finalmente reducida por Apelación (a dos partidos, pero no de cierre completo, sino sólo de la grada baja de Gol Sur) y suspendida cautelarmente por el TAD, y la denuncia posterior de que los nervionenses exageraron la gravedad del estado del '8' para no seguir jugando, ha generado ríos de tinta, si bien parece que los dirigentes la echaron a tiempo al suelo y apostaron por enfriar los ánimos para que nada de eso vuelva a pasar. No ayudaron mucho las recientes declaraciones del presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, aunque, por suerte o por desgracia, un Sevilla-Betis o un Betis-Sevilla, sea de la competición que sean, nunca serán partidos normales. Lo extradeportivo siempre desempeña un papel crucial.

Y, deportivamente hablando, le viene mucho peor a priori este choque tan exigente a los anfitriones, inmersos esta temporada en una plaga de lesiones sin fin. Montiel y Diego Carlos cayeron en Zagreb, por lo que, salvo milagro (aunque la entidad blanquirroja esconde este curso los partes médicos y las citaciones), se unirán a los descartados Martial, Rekik, Suso y Lamela, todos ellos por contingencias físicas, de gravedad en el caso de los dos últimos. Encima, Koundé y Ocampos, dos de los puntales nervionenses, están sancionados y no han sido exculpados por los comités, por lo que Julen Lopetegui tendrá que inventar en defensa. Incluso, no se descarta que, como ya esbozó en ocasiones, casi siempre a domicilio, inicie con tres centrales, lo que daría opciones al canterano Carmona o a Acuña por dentro, pero, en cualquier caso, habrá experimentos obligados.

Mucho más claro lo tiene Manuel Pellegrini, que cuenta con el castigado Juanmi como gran ausencia, pero que suele rotar mucho a sus hombres, por lo que tampoco es de esperar que eche de menos en demasía al malagueño. Montoya, Camarasa, Miranda, Rodri, Lainez y Sabaly (estos dos de última hora) completan el parte de ausencias desde la enfermería, por lo que las incógnitas parecen estar en el sustituto del 'pichichi' y poco más. Por cansancio y reparto de cargas, no es descartable algún relevo extra en determinadas posiciones, mientras que el extraordinario nivel de un par de futbolistas jóvenes en la UEL podría convencer al míster chileno de que merecen continuidad.

