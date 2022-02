Sevilla FC-Real Betis (2-1): La diferencia entre tomárselo en serio y verlas venir

Los nervionenses apabullan a su eterno rival en el primer tiempo y defienden luego con orden ante el tardío despertar heliopolitano

El Sevilla FC superó con claridad al Real Betis en el segundo derbi liguero de la temporada, mucho más de lo que indica un marcador (2-1) maquillado en el alargue por Canales, pero que no oculta la diferencia de actitud entre los dos máximos rivales hispalenses. A los locales les bastó un primer tiempo abrumador, en el que impusieron su fiereza y sus ganas, robando el balón a un visitante que sufre sobremanera sin él. Dos acciones en las que Bravo, que volvía al once, no estuvo fino decantaron el encuentro en el intermedio, defendiéndose en el segundo con orden los de Lopetegui ante el tímido despertar de los verdiblancos.

Arrancó intenso, como no podía ser de otra forma, El Gran Derbi, con un anfitrión encorajinado por los rescoldos del duelo cainita de Copa del Rey, hasta el punto que se reclamaron dos penaltis en apenas cuatro minutos. El primero, tras ganar bien la espalda en el área Joan Jordán a William Carvalho, que le agarró levemente de la camiseta, insuficiente, según Del Cerro Grande, para derribarle. A renglón seguido, sí pareció que Bartra trababa a En-Nesyri, pero el VAR ratificó la decisión previa del colegiado: el marroquí partió de posición ilegal. Pero el arreón nervionense no cesó ahí, porque Navas, que había recibido entre líneas del Tecatito, cruzó demasiado su remate desde cerca, mientras Youssef forzaba el paradón de Bravo a renglón seguido.

No salía de su área el conjunto de Pellegrini, encerrado por el empuje de su eterno rival. Así, Marc se cruzaba milagrosamente para mandar a córner un zurdazo peligrosísimo de Corona. Los verdiblancos debían enfriar un poco ese tremendo arranque blanquirrojo, lo que ocurrió con una tangana: Diego Carlos frena la escalada de Fekir y el campeón del Mundo, desequilibrado, da un manotazo al mexicano, propiciando una refriega en la que Canales y Jordán terminan enfrentados y amonestados. De todas formas, no estaba nada cómodo el conjunto visitante, superado en los cruces y desposeído del balón y, por ende, de la iniciativa. La clave estaba en la presión alta de los pupilos de Lopetegui a los oponentes llamados a manejar el juego, tremendamente eficiente.

La clara tendencia del derbi inclinaría la balanza del lado sevillistaen el ecuador de esta fase. Tecatito desbordó con su mejor arma, el vértigo, a Álex Moreno y asistió a En-Nesyri, que apenas habría podido encarar a Bravo de no ser por el despeje fallido de Bartra, que se la dejó franca para que el chileno lo derribara claramente al verse regateado. Rakitic no perdonó, engañando al portero suramericano con un disparo pegadísimo al palo. No cesaron la tendencia ni los ánimos caldeados, apretando la escuadra local a un vecino claramente noqueado. De hecho, Munir vio cómo su disparo era bloqueado a la postre por un defensor, tras la enésima penetración del Sevilla por los costados. El atacante hispano-marroquí sí atinaría a cuatro del intermedio, tras un saque de puerta de Bono que amagó con peinar su también compatriota En-Nesyri para que nadie pudiera frenar la cabalgada del ex culé, ayudado por las manos blandas de Bravo en su zurdazo cruzado.

Pellegrini, lógicamente, tenía que arriesgar enseguida en la reanudación, pasando a Canales al doble pivote e introduciendo más potencia con Ruibal, aunque los otros dos cambios, uno por bando, fueron por molestias: ni Diego Carlos, que forzó para llegar tras lesionarse en Zagreb, ni Fekir, lastimado por Acuña en esa fea entrada del primer tiempo, pudieron aguantar más. El guion variaría sensiblemente, con los de Lopetegui agazapados a la espera de una contra con la que engordar su triunfo, mientras que el Betis aumentó, al menos, la agresividad en el achique para intentar que Bono pasase algún apuro, que rondaron Borja y Aitor nada más reiniciarse la contienda, amén de Joaquín después, con su habitual amago de gol olímpico, y Bartra, que la mandó fuera con todo a favor desde la frontal.

En el 63, Tello sí acarició el 2-1, pero su derechazo ajustado desde el vértice, que se envenenó al toca en Navas, lo desvió a córner Bono con una gran estirada a mano cambiada. Buscaba meterse como fuese en el partido el Betis, que volvió a avisar con una colada de Bellerín que vio Joaquín para que el todavía lateral del Arsenal la dejase atrás y Ruibal disparara ligeramente alto. Los nervionenses comenzaban a pagar un poco el esfuerzo del primer tiempo, si bien el ritmo de su oponente, por ahora, no le complicaba en exceso. Incluso, una contra de Acuña terminó con el Tecatito disparando al lateral de la red.

Los últimos coletazos verdiblancos tuvieron más enjundia, pero el desacierto continuaba. En la más clara de toda la tarde, Joaquín encontró bien entre líneas a Bellerín, con calma para ganar línea de fondo y ponerla al segundo palo, donde Álex Moreno, solo y con ventaja, la empalmó a las nubes. Un golazo de falta directa de Canales casi con el tiempo cumplido fue lo último reseñable de un derbi decidido en un excelente primer tiempo del Sevilla FC, tremendamente superior en todo (intensidad, fútbol, pegada) al Real Betis, que ve cómo la distancia con el segundo aumenta a ocho puntos, más el 'goal-average' particular, amén de que vienen apretando por detrás Atlético, Barcelona o Villarreal. El consuelo, eso sí, puede llegar el jueves si los de Pellegrini son capaces de meterse en la final de la Copa del Rey.



FICHA TÉCNICA.-

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Fernando, Diego Carlos (Gudelj 46'), Acuña (Augustinsson 81'); Delaney, Joan Jordán (Óliver Torres 76'), Rakitic; Tecatito, Papu Gómez (Munir 30') y En-Nesyri (Rafa Mir 81').

Real Betis: Bravo; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez (Paul 77'), William Carvalho (Aitor Ruibal 46'); Canales, Fekir (Joaquín 46'), Tello; y Borja Iglesias (Willian José 70').

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño), con Martínez Munuera (valenciano) en la sala VOR. Amarillas a los locales Joan Jordán, Acuña, Bono, Augustinsson y Fernando, así como a los visitantes Canales, Tello, Guido Rodríguez y Aitor Ruibal.

Goles: 1-0 (24') Rakitic, de penalti; 2-0 (41') Munir; 2-1 (94') Canales.

Estadio: Encuentro correspondiente a la jornada 26ª de LaLiga, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, ante 37.250 espectadores, con representación bética. Las restricciones sanitarias limitaron todavía al 85% el aforo permitido.