Real Betis-Rayo Vallecano en directo: crónica, goles, resultado y minuto a minuto

El día más esperado por el beticismo en los últimos años ha llegado. El Real Betis Balompié tiene ante sí la posibilidad de pelear por un título después de 17 años. Y pocas veces ha llegado a estas alturas con todo tan a favor. Con su público animando detrás, un gol de ventaja y un plantel que viene demostrando a lo largo de los quince últimos meses un nivel sólo al alcance de los podeorosos.

El Rayo Vallecano no es un invitado de piedra, no en vano hasta hace pocas semanas era la revelación de la temporada y ya tuvo al Betis contra las cuerdas en Vallecas. Pero a día de hoy está un escalón por debajo y cuenta con todas las desventajas antes señaladas.

Pellegrini podrá alinear a su 'once de gala', aunque viendo lo enchufados que están todos nadie sabría decir cual es el equipo titular y cuál no lo es. Las cinco bajas que tendrá no le afectarán demasiado en la composición del plantel y podrá sacar de salida todo su potencial atacante.

El técnico bético no tendrá que motivar mucho a los suyos. Pocos se han visto ante una oportunidad igual para hacer historia.

Sigue aquí los instantes previos al partido y el minuto a minuto del mismo.