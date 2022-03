Un Betis sin gasolina, remontada polémica del Barça, goleada del City... Así vienen las portadas

Las portadas de la prensa deportiva de este lunes 7 llegan con la resaca que dejan los partidos de LaLiga de este domingo que cerró con el duelo entre Real Betis y Atlético de Madrid donde los rojiblancos salieron victoriosos con un doblete de Joao Félix y otro tanto de Lemar. Antes del descanso, el verdiblanco Tello hacía la igualada a uno. Sin embargo y pese a todo el empeño de los de Manuel Pellegrini por sumar, les acabó faltando gasolina tras el esfuerzo de las últimas semanas. Los béticos suman su segunda derrota consecutiva en LaLiga y vendieron muy cara su plaza de Champions tras levantarse de un mal inicio, perdonar y sucumbir luego al contragolpe ante un cuadro colchonero mucho más fresco. De esta forma, el Betis baja a la quinta plaza de la clasificación tras once jornadas en puestos de Champions.

Y baja a esa quinta plaza porque también venció el FC Barcelona en el Martínez Valero de Elche, no sin polémica. Y es que los ilicitanos reclaramon un penalti por manos de Jordi Alba que el colegiado Hernández Hernández no señaló, si pitándolo en el área de los franjiverdes. Tras encadenar varios triunfos con goleadas, sufrió mucho más el Barcelona para prolongar su racha y añadir la cuarta muesca de victorias seguidas. El Elche, que trata de hacer un fortín del Martínez Valero para obtener la permanencia, le planteó muchos problemas, tanto que no encontró el conjunto de Xavi el camino del triunfo hasta cerca del final y con aires de polémica.

El Barcelona remontó primero con un gol de Ferrán Torres (m.60) y, cuando el partido encaminaba el final, con un polémico penalti por mano de Antonio Barragán, que decretó el colegiado tras visionar el vídeo y que transformó el neerlandés Memphis Depay.

El Elche, aún herido por la decisión anterior, reclamó a continuación también como penalti una mano de Jordi Alba que el colegiado, en cambio, no consideró punible y el Barcelona pudo llevarse los puntos a la Ciudad Condal para afianzarse en la Champions, logro que se antojaba complicado no hace mucho.

En los otros dos partidos de la jornada, el Cádiz se impuso por 2-0 al Rayo Vallecano con goles de Alcaraz e Idrissi, sumando tres puntos balsámicos en su lucha por la permanencia. Vestido de morado por la celebración del 8-M, Día Internacional de la Mujer, el conjunto gaditano fue más sólido y efectivo que el equipo de Andoni Iraola. No jugó como titular el argentino Óscar Trejo tras la eliminación en semifinales de la Copa del Rey ante el Betis y lo acusó su equipo. Con el marcador en contra no tuvo recursos para evitar otra derrota.

Y el Celta se llevó un partido loco en Balaídos con siete goles. El Mallorca, marcó tres goles en su visita a Balaidos, pero no le bastaron para puntuar ante el Celta (4-3). Su situación también es muy delicada. Tras su cuarto partido perdido seguido tiene tan solo dos puntos de margen respecto a la zona roja.

Sin Luis García Plaza en el banquillo, sancionado, el equipo balear supo empatar tres veces el marcador. El uruguayo Fio González, el ghanés Joseph Aidoo, en propia meta, y Salva Sevilla, de penalti, equilibraron los tantos del brasileño Thiago Galhardo, Denis Suárez e Iago Aspas.

Este definió en la prolongación (m.97) otra pena máxima para sellar el triunfo del cuadro del argentino Eduardo 'Chacho Coudet en un partido también marcado por decisiones polémicas de los colegiados y el VAR con las manos dentro del área, que además le costó la roja al capitán del Celta, Hugo Mallo en la acción que significó el provisional 3-3. Aquí puedes ver las portadas de la prensa deportiva nacional e internacional del lunes.