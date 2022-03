Real Betis-Eintracht Frankfurt, en directo: goles, resultado y crónica, minuto a minuto

Sigue en directo, con ESTADIO Deportivo, el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League que se celebra en la tarde de este miércoles en el Benito Villamarín

El Real Betis vuelve a aliarse con su afición para intentar vivir otra fiesta en el Benito Villamarín y lograr un buen resultado en la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt alemán, a ser posible acompañado de un buen juego que ayude a recuperar sensaciones un tanto aplacadas por el cansancio de los dos últimos meses, sin apenas tiempo para reposar entre citas trascendentales todas.

El conjunto de Manuel Pellegrini recibe a un siempre peligroso rival de la Bundesliga, hasta el momento invicto en Europa League (tres empates y tres victorias) y más descansado por no tener que pasar por el 'play off' de dieciseisavos tras acabar líder de su grupo en la primera fase del torneo. Lo hace con importantes bajas en defensa, la de los lesionados Bellerín, Álex Moreno y Andrés Guardado, más las ya conocidas de Montoya, Camarasa y Paul, que no está inscrito para la eliminatoria continental.

Las lesiones han entorpecido un poco el perfecto engranaje del sistema de rotaciones del técnico del Betis, con mucho éxito durante toda la campaña. El equipo parece estar pagando actualmente la dureza del calendario. Ante el Eintracht jugará su decimoséptimo partido de 2022, el doble de los disputados por el Eintracht. Los verdiblancos vivieron un inicio de febrero de gran nivel encadenando cuatro victorias consecutivas, tres de ellas a domicilio, con 11 goles a favor. Sin embargo, a partir de ahí se empezó a atascar. A las derrotas en el derbi (2-1) y el pasado domingo ante el Atlético (1-3), que le han sacado de puestos de Champions tras 11 semanas siendo terceros, se unieron los sufridos empates en casa ante el Zenit (1-1) y el Rayo Vallecano (1-1), compensados por la alegría de sendas clasificaciones.

Sigue en directo, con ESTADIO Deportivo, todos los detalles de la previa del Betis-Eintracht -un partido en el que los de Heliópolis saldrán con una camiseta especial-, con el posible once de Pellegrini y las alineaciones confirmadas en cuanto sean anunciadas por los clubes. Además, ya cuando ruede el balón por el Benito Villamarín, una completa crónica actualizada al minuto con marcador, goleadores y la narración de las acciones más importantes.