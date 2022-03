Sevilla FC-West Ham (1-0): Contra las infinitas contingencias, sacrificio y pegada

Un gol de estrategia convertido por Munir y las paradas salvadoras (otra vez) de Bono aúpan a un cuadro nervionense castigado de nuevo por las lesiones

Triunfo meritorio del Sevilla FC, que se impuso por la mínima a un combativo West Ham gracias a un tanto de estrategia convertido por Munir y que sostuvo ese 1-0 con las intervenciones (de nuevo cruciales) de Bono para ponerse en ventaja en una eliminatoria de octavos de final de la Europa League que se resolverá la semana que viene en el Olímpico de Londres sin Ocampos, que cumplirá ciclo por una tarjeta tonta y evitable al final. Las infinitas contingencias en forma de lesiones tampoco abandonan a los nervionenses, que debieron varias su alineación y su sistema sobre la marcha antes de arrancar. Una piedra más en un camino, por ahora, recto de los blanquirrojos en su competición fetiche.



Arrancó el encuentro con el enésimo revés físico de la temporada, pues Rakitic sintió unas molestias durante el calentamiento y dejó su sitio a Munir, con cambio de dibujo obligado, lo que no impidió que la iniciativa correspondiese de partida a los hombres de Lopetegui. El propio atacante de El Escorial gozó de la primera ocasión, llegando desde atrás para cabecear fuera por poco un gran centro del Tecatito, mientras que sendos intentos desde la frontal de El Haddadi y su compatriota En-Nesyri fueron bloqueados a la postre justo después de que Michail Antonio se la jugase en solitario para disparar al lateral de la red.



Mucho más clara fue la acción del minuto 11: falta botada por Lanzini que Rice devuelve al área de cabeza desde el segundo palo para que Vlasic, libre de marca, remate a quemarropa y salve milagrosamente Bono, una vez más determinante ante la inexplicable desaplicación de los anfitriones a balón parado. El dominio era claramente nervionense, pero la sensación cada vez que los 'Hammers' se acercaban al área contraria no resultaba tranquilizadora. Lo demostró de nuevo el atacante croata, esta vez con un latigazo desde la frontal que, de nuevo, el cancerbero magrebí tocó lo justo abajo para despejarla a córner. Fue justo después de que Munir volviera a mandarla fuera, esta vez rematando de primeras un servicio de Acuña, y de que En-Nesyri probara los reflejos de Aréola con un testarazo.





A seis del intermedio, un nuevode la interminablede lesiones en blanquirrojo: el colegiado suizo detuvo el encuentro para quefuera asistido por los sanitarios para evaluar unas, aunque, de momento, el meta titular del Sevilla FCsobre el campo. Uncuantitativo y cualitativo para Lopetegui, como se demostró nada más volver de vestuarios, cuando el ex del Girona abortaba un nuevo derechazo desde la frontal de. Mientras tanto, los anfitriones seguían intentándolo, igualmente, con disparos que no encontraban siquiera los tres palos, a excepción de unde nuevo frenado en su testarazo por Aréola.Peroiba a resarcirse al filo del cuarto de hora de la reanudación, al rematarde marca, ay con su pierna menos buena, la derecha, una falta ensayada que botó al segundo palo. Además, el tanto dio paso a una fase, con la inercia anímica de carácter opuesto para unos y otros, en los que entre Zouma (bien al cruzarse ante Tecatito y Koundé) y el meta francés (sacando un disparo de la misma escuadra) evitaron males mayores y dejaron aúnla eliminatoria. Por ende, hacían bien enlos nervionenses, como demostró el West Ham enseguida: gran acción dey pase de la muerte a, taponado porcuando se preparaba para fusilar a Bono.La recta final, sin bajar un ápice la, fue deen el Sánchez-Pizjuán, condesatado a la hora de iniciar las transiciones, aunque no hubiera sido posible esa solidez sin el extraordinario trabajo en la sala de máquinas de, multriplicados en la resta y clarividentes en la distribución., recién cumplido el minuto 84, estuvo a punto de sorprender al meta de los 'Hammers' con un disparo, materializando la superioridad local en la reanudación. Con todo,no se fiaba y terminó con defensa (improvisadísima) de cinco paraun triunfo quepara acercarse a los cuartos de la UEL. Lo único negativo en el epílogo fue la amarilla que vio, que se calentó en exceso por el rifirrafe propiciado por el zarandeo dea un En-Nesyri que estaba perdiendo tiempo, y no podrá estar en laBono; Jesús Navas, Gudelj, Koundé, Acuña; Joan Jordán, Óliver Torres; Tecatito Corona (Augustinsson 88'), Munir (Martial 75'), Ocampos; y En-Nesyri (Rafa Mir 91').Aréola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek, Lanzini (Noble 83'); Fornals (Masuaku 93'), Vlasic (Benrahma 67') y Antonio.Sandro Schärer (suizo). Amarillas al local Ocampos, así como a los visitantes Zouma, Lanzini y Rice.(60') Munir.Encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League, disputado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante 34.728 espectadores, ya sin restricciones de aforo por la crisis sanitaria. Asistieron 3.065 aficionados ingleses.