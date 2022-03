El posible once del Real Betis ante el Eintracht en la vuelta de octavos de la UEL

Aunque Pellegrini recalca que el inminente siempre es el partido más importante, los condicionantes para Vigo pueden influir

Afronta este jueves el Real Betis (21:00 horas, con arbitraje de Michael Oliver) la vuelta de los octavos de la UEL con la obligación de ganar para remontar una eliminatoria cuesta abajo desde la semana pasada, cuando el golazo de Kostic y el de Kamada, inmediato al empate de Fekir, complicaron la continuidad en la segunda competición continental de un cuadro verdiblanco cansado, física y mentalmente. Han llegado renqueantes y justos de gasolina varios de sus mejores hombres, pero los de Manuel Pellegrini aprietan los dientes. Ya ante el Athletic, este último fin de semana, rompieron una racha de cinco encuentros sin ganar que, pese a no impedir su pase en este torneo y a la final de la Copa del Rey, había hecho saltar las alarmas en Heliópolis.

Nada más lejos de la realidad. La calidad y la confianza en el plan persisten, aunque, ahora más que nunca, las rotaciones del 'Ingeniero' y la dosificación de esfuerzos se antojan fundamentales. Por ejemplo, cuatro de los cinco laterales (sin contar al improvisado Guardado) han visitado la enfermería o siguen en ella a lo largo de este primer trimestre de 2022, reduciendo considerablemente el margende maniobra del míster a la par que sobrecargando a los que sí podían actuar. Por suerte, la polivalencia de varios efectivos (Ruibal, el citado 'Principito', Canales) ofrece soluciones más que interesantes, si bien no se pueden apagar todos los fuegos de golpe. Por eso, el preparador chileno insiste en que el inmediato es el partido más importante. Ya llegará la cita en Balaídos.

Entonces, Fekir y Aitor no estarán por sanción, lo que, en circunstancias normales, garantizaría su titularidad en tierras alemanas. La del francés está clara por detrás del punta, mientras que el catalán puede ejercer por fuera en cuatro posiciones distintas. Teniendo en cuenta que Miranda es la única carta válida para Vigo, todo hace indicar que habrá cambios en el lateral zurdo, aunque no se descartan sorpresas. De hecho, Pellegrini cortó sus rotaciones masivas y, por ejemplo, rehízo las dos parejas que venía alternado en el eje de la zaga. Llegan partidos decisivos en los que habrá que apostar quizás por los que mejor estén o simplemente por los mejores, no siempre por los más descansados, como hasta la fecha.

Puede consultar el posible once del Real Betis ante el Eintracht en la vuelta de los octavos de la Europa League en nuestra galería.