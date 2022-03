Las notas del Real Betis en la vuelta de octavos de la UEL ante el Eintracht

Los hombres de Manuel Pellegrini realizaron un esfuerzo titánico para empatar la eliminatoria sobre la bocina, pero no llegaron a los penaltis

El Real Betis cayó en las postrimerías de la prórroga, tras igualar la eliminatoria sobre la bocina del tiempo reglamentario con un tanto de Borja Iglesias, que perdonó la sentencia (cabeceando al larguero en la fase extra) antes de que una acción desafortunada entre Rui Silva y Guido Rodríguez evitase el desenlace de los penaltis, mal menos ante el enorme esfuerzo realizada por el único club español que continuaba vivo en tres competiciones. Un cruel desenlance para un conjunto heliopolitano que mereció, al menos, resolver ese pase a cuartos, su techo en torneos continentales (lo alcanzó en la Recopa de 1978), desde el punto fatídico.

Toca ahora recomponerse, físico y mentalmente, para la visita a Balaídos, donde el domingo tratarán los verdiblancos de prolongar su buena racha liguera, con un triunfo que acababa con la dinámica negativa anterior (que les hizo descolgarse desde la tercera a la quinta plaza), para seguir presionando a Barcelona y Atlético de Madrid en la lucha por la zona Champions. Sin más 'distracciones' hasta el 23 de abril, cuando afrontarán en el Estadio de La Cartuja la final de la Copa del Rey, los de Pellegrini tratarán de abrochar de la mejor manera una campaña espléndida, contando con un desgaste previsiblemente mayor para culés, colchoneros y el Villarreal, sus grandes oponentes.

RUI SILVA: 4

Su único despiste, aunque tampoco se le puede achacar toda la culpa (porque le salta un jugador justo en la cara), había estado a punto de costar el 1-0 en una falta lejanísima de Kostic, pero se mantuvo concentrado, seguro en los balones por alto y tranquilo con los pies. Hasta la última jugada, cuando salió a por uvas y permitió el autogol de Guido.



SABALY: 9

Incansable en sus subidas por la derecha, quizás algunas destartaladas en su ejecución, pero también atentísimo en defensa, corrigiendo errores propios y ajenos, sobre todo en centros laterales. Su experiencia y empaque valen su peso en oro.



PEZZELLA: 7

Contundente, intenso, fuerte al choque y atento a sus espaldas. El argentino es, hoy en día, indiscutible, por lo que se salva de las últimas rotaciones.



BARTRA: 8

Su anticipación generó muchos robos y varias transiciones para el Betis. Muy rápido igualmente para cortar avances prometedores del rival.



MIRANDA: 5

Su afán por atacar le hizo perder una vez la marca de Knauff, que castigó su espalda para disparar al larguero. Por lo demás, se fajó bien en la resta y miró siempre la portería contraria, aunque ni su disparo nada más empezar ni un par de centros al área encontraron el destino deseado, quizás con más precipitación de la deseada. Se marchó al descanso por un golpe en el tobillo derecho.



GUIDO RODRÍGUEZ: 6

Sobre todo con Canales en el terreno de juego, se fajó en las coberturas, recorriendo muchos metros y apagando muchísimos fuegos ante el poderío al contragolpe de los alemanes. Tuvo la mala suerte de rematar contra su portería en el 1-1 definitivo.



CANALES: 7

Sufrió un poco en la presión de la medular teutona, si bien aportó su calidad y su clarividencia cada vez que pisaba campo contrario, con pases en ventaja para sus compañeros siempre. Puso un par de veces casi de gol a Aitor Ruibal, por ejemplo, el cántabro, que ayudó también mucho en la resta.



JOAQUÍN: 7

Jugó siempre com sentido y criterio, asociándose por dentro, y se despidió con una penetración como las de siempre y un gran centro para que Juanmi provocase el paradón de Trapp.



FEKIR: 6

Apenas le dejaban tocar con libertad, muy vigilado por hasta dos zagueros alemanes. Apareció mucho más en la segunda parte, encontrando a Juanmi y Borja, como en la acción del 0-1. Siempre la pidió, pese a las dificultades, y dejó varios recortes y pases de categoría.



AITOR RUIBAL: 9

El mejor del encuentro. Su sobresaliente habría sido Matrícula de haber ganado. Comenzó de extremo, ayudando mucho a Sabaly o Miranda, según le tocase, pero nunca dejó de mirar el campo rival. Ni siquiera cuando jugó toda la segunda mitad y la prórroga como lateral a pierna cambiada. Rescató un balón que Fekir puso en la bota de Borja para el 0-1 y frenó a los peligrosísimos Knauff y Lindström con una extraordinario ejercicio de anticipación y potencia.



WILLIAN JOSÉ: 4

Bajó bastantes balones de espalda, pero casi siempre erraba en el pase final. No anda fino últimamente el artillero cedido por la Real Sociedad, inédito en ataque.



JUANMI: 7

Muy activo, buscando las espaldas de laterales y centrales, ofreciendo desmarques y articulando ataques con sus descuelgues a las bandas. Tuvo el gol en un cabezazo picado que le sacó bien arriba Trapp.



WILLIAM CARVALHO: 7

Su poderío físico aportó mucha frescura en un momento de partido en que se echaba de menos. Potencia en las arrancadas y también para frenar a los locales. Se entendió a la perfección con Fekir.



LAINEZ: 5

Tardó en entrar en calor y sufrió sobremanera con la diferencia física con quienes le frenaban. Voluntarioso y poco más, aunque participó en el ataque que Borja acabaría mandando al larguero en el tiempo extra.



BORJA IGLESIAS: 9

Está inspirado, pero no lo puede jugar todo, claro. En casi la primera que tuvo forzó la prórroga con un gol calcado al que le hizo en casa al Celtic, esta vez a pase de Fekir. Y tuvo el 0-2 en el tiempo añadido, con cabezazo al larguero.



RODRI: s.c.

Salió sin apenas tiempo de participar en un par de acciones sin consecuencias.



MANUEL PELLEGRINI: 8

El difícil ejercicio de tener que remontar pero no dejar resquicios atrás propició que, hasta la segunda mitad, su Betis fuera poco reconocible. Aparte, el físico empieza a pasar factura a su plantilla, que rotó lo justo para mantener a su pareja de centrales más inspirada. Confió en Fekir y Ruibal, en gran parte porque no estarán en Vigo por sanción, y prefirió a Canales de inicio, como mediocentro, que al final, a sabiendas de que no le iba a aguantar todo el partido. Terminó con toda la artillería sobre el campo, adelantando su defensa para forzar robos y transiciones rápidas, buscando la verticalidad en los metros finales.