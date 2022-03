La apuesta segura de Bellerín; Campaña, a coste cero; el vuelo de Unzué; el adiós de Barty; última llamada para Qatar...

Así llegan las portadas de los principales periódicos deportivos para este jueves, día 24 de marzo de 2022; con posibles fichajes, homenajes, partidos de repesca para Qatar 2022 y una retirada inesperada

Italia y Portugal disputan este jueves ante Macedonia del Norte y Turquía, respectivamente, las semifinales de los 'play-offs' europeos para el Mundial de Qatar 2022 con el objetivo de acercarse a la gran cita de este invierno y alcanzar una de las tres finales de esta repesca, en la que ambas selecciones podrían enfrentarse. Este jueves también se disputa un Gales-Austria, cuyo vencedor se medirá al del aplazado Escocia-Ucrania. Asimismo, después de que Rusia haya quedado eliminada del Mundial, Polonia avanzó sin jugar a una de las tres finales y se medirá al vencedor del Suecia-República Checa, el otro de los encuentros de esta noche y que copan bastante protagonismo en el repaso a las portadas de este jueves.

En el Real Betis también están pendientes de esta jornada de selecciones. Además de tener representación en Portugal con William Carvalho, estarán atentos al posible debut con la selección italiana del central brasileño Luiz Felipe, que la próxima temporada será futbolista verdiblanco en una operación a coste cero de la que ya se conocen algunas cifras con las que Antonio Cordón ha convencido al actual zaguero de la Lazio: le pagará 15 millones en un contrato de cinco años. También destaca en Heliópolis una interesante entrevista de La Media Inglesa a Héctor Bellerín, en la que se moja sobre las guerras en el mundo -una reflexión que le ha valido el aplauso unánime de las redes sociales- y habla de pasado, presente y futuro. El lateral derecho reveló que consultó el Big Data para buscar equipo el pasado verano y se sorprendió con la gran temporada que la tecnología predecía para los de Manuel Pellegrini.

El exportero y exentrenador de fútbol Juan Carlos Unzué vivió este miércoles el emotivo acto de entrega del XII Dorsal de Leyenda del Sevilla FC, con una sonrisa que espera mantener hasta el final, agradecido por el cariño recibido e inspirado por los enfermos de ELA que sufren la enfermedad más avanzada. "Lo primero que quiero es transmitir el agradecimiento que siento al club, a todas las personas que habéis decidido que yo era merecedor de este Dorsal del club donde he pasado más temporadas. Aquí me he sentido muy querido y no solo de jugador, sino cuando he venido de rival o de visita", dijo Unzué en el acto. Además, en Nervión destacan las palabras de Monchi anunciando un cambio en la política de fichajes y el nombre del delantero Ben Brereton. La Premier League se rifa al delantero anglo-chileno de 22 años, también en la órbita blanquirroja.

También estarán muy atentos en el Sevilla FC a las noticias que llegan hoy desde Valencia e informan del futuro de un excanterano al que nunca han perdido la pista. La 'Cláusula Campaña'. Superdeporte anuncia "los detalles de la válvula de escape" del centrocampista del Levante UD, que tiene la opción de salir a coste cero el próximo verano, pero la fecha tope para que presente una oferta que le iguale la ficha es el próximo 30 de julio.

Además, fuera del fútbol, destaca la sorprendente retirada anunciada por la tenista Ashleigh Barty, número 1 de la clasificación WTA y que, a sus 25 años, ha anunciado su retirada al sufrir demasiada presión. Sus compañeros y compañeras de profesión se han mostrado impactados con la inesperada noticia y le han colmado de mensajes de cariño, apoyo y respeto.

