El Fluminense 'denuncia' que el Betis no le ha hecho el primer pago por Luiz Henrique

El 'Flu' esperaba cobrar la primera cuota para pagar deudas y los sueldos de febrero de la plantilla

El fichaje de Luiz Henrique por el Real Betis Balompié, confirmado hace unas semanas por el presidente de su actual club, el Fluminense, levantó mucha polvareda dado que los aficionados cariocas entendían que los casi 13 millones de euros (72,9 millones de reales brasileños) que pagaría el Betis por su traspaso era muy pocoa cantidad para la calidad del joven jugador. Sin embargo, para la entidad, acuciada por las deudas, representaba una especie de aire fresco, que les iba a permitir afrontar pagos pendientes y algunos inmediatos.

"Firmamos un preacuerdo en febrero, antes de la Copa Libertadores, ya viendo la salida del jugador entre los meses de julio y agosto", asegurana Mario Bittencourt, dirigente del 'Flu', satisfecho por una operación que duplica el valor de mercado de este joven futbolista, que actualmente está valorado en cinco millones de euros.

Sin embargo, el cuadro Tricolor esperaba recibir un primer pago de la venta este mes que ahora ha acabado y, según el portal 'NetFlu', el dinero no ha acabado de llegar al club carioca. Aunque este mismo medio asegura que en la entidad no están preocupados y que confían en que el pago se produzca próximamente, la realidad es que necesitaban ese dinero para pagar algunas deudas, que de momento no han podido afrontar.

Y también para abonar los sueldos del mes de febrero de la plantilla, que aún están pendientes. De hecho, la deuda con los jugadores crecerá en las próximas fechas, ya que aún deben ajustar el pago de la segunda fase de la previa de la Copa Libertadores, en la que cayeron eliminados ante el Olimpia paraguayo. Y las primas del campeonato Carioca, la Copa Guanabara, donde son los claros favoritos para alzarse con el título ante el Flamengo después de ganar por 0-2 hace unos días en el encuentro de ida. El partido de vuelta se juega mañana en el Estadio Jornalista Mário Filho, en Río de Janeiro.

El Betis pagaría esos casi 13 millones de euros por el 85% del pase, por lo que el Fluminense aún se quedaría con un 15%, a la espera de que se revalorice y pueda ampliar esta cifra.

El propio director deportivo del Betis, Antonio Cordón, valoraba en Radio Marca Sevilla la calidad del joven brasileño. "En Brasil controlamos a muchos jugadores. ¿Luiz Henrique? Este jugador, lo que he visto de él, es rápido, veloz, técnico, joven, con futuro, tiene muy buen golpeo con el balón y es interesante para muchos equipos de Europa. Es un gran jugador, tiene muy buenas condiciones y por respeto a donde estamos metidos actualmente, a la actual plantilla, hablar de jugadores de futuro prefiero esperar a la ventana de verano", señalaba. Todo hace indicar que no habrá complicaciones, pero en fútbol nunca se sabe.