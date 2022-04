El posible once del Betis ante el Cádiz: una duda y varias alternativas

La ausencia por sanción de William Carvalho abre el abanico de posibilidades a Manuel Pellegrini

El Real Betis afronta la jornada 31 de LaLiga con la intención de sumar los tres puntos frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla, tres puntos que le permitan mantener o aumentar su ventaja con respecto a la Real Sociedad y a la vez, recortar puntos a sus tres rivales por las plazas Champions, Sevilla FC, Atlético de Madrid y FC Barcelona, cuatro puntos por delante de los verdiblancos. Para ello, Manuel Pellegrini recupera a dos jugadores importantísimos para su juego como son Sergio Canales y Nabil Fekir. El primero, ya recuperado de sus molestias y el segundo, tras cumplir dos partidos de sanción tras su expulsión ante el Athletic Club.

También tiene disponible el técnico chileno a otros hombres para este choque como Germán Pezzella o Borja Iglesias. El 'Panda' no jugó contra Osasuna por precaución mientras que el argentino cumplió su partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Precisamente por éste último motivo no podrá contar Pellegrini con William Carvalho frente al Cádiz. Así pues, una de las dudas del preparador verdiblanca estará en ver quién ocupa el puesto del portugués, para lo que no le fanta alternativas, unas más defensivas y otras más ofensivas.

Para conocer el posible once del Real Betis que Pellegrini podrá en liza ante el Cádiz este sábado a partir de las 14:00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla, pincha aquí.