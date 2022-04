Rayo-Valencia: Dudas locales ante un rival en la carrera por Europa (Previa y posibles onces)

El Rayo, con las dudas propias de su mala racha, buscará su primera victoria liguera del año para no seguir acercándose peligrosamente al descenso mientras que el Valencia, con la mente puesta en la final de la Copa del Rey, espera asaltar el coliseo vallecano para mantenerse en la carrera por los puestos europeos.

El Rayo Vallecano se encuentra inmerso en plena crisis de resultados y acumula once partidos ligueros sin ganar, una mala racha que no encadenaba desde 2003, cuando estuvo trece jornadas sin celebrar una victoria y descendió como colista a Segunda. Esta campaña, en lo que va de año 2022, el Rayo lleva once encuentros de Liga disputados, solo cinco goles marcados por dieciocho en contra y ha sumado tres puntos de 33 posibles.

Esa mala dinámica de resultados le ha hecho pasar de tener una renta de quince puntos sobre el descenso al término de la primera vuelta a esperar la visita del Valencia con sólo cinco. Para este partido, Andoni Iraola, que no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado, no podrá contar con el centrocampista Santi Comesaña, también sancionado. Su lugar en el once es probable que lo ocupe el senegalés Pathé Ciss, aunque no sería descartable que pudiera salir de inicio en ese puesto, retrasando su posición, Unai López.

La buena noticia para Iraola es que recupera al mediapunta argentino Óscar Trejo, sancionado la pasada jornada, y que volverá a actuar una línea por detrás de Sergi Guardiola. Enfrente está el Valencia, que afronta el encuentro con el aliciente de saber que el empate entre el Villarreal y el Athletic de esta jornada le permitiría, en caso de ganar, tener a ambos a tiro y por tanto los puestos de competición europea.

El equipo de José Bordalás llega a esta cita también tras el agridulce empate sin goles que firmó la pasada jornada en Mestalla ante el Cádiz, en un choque que confirmó que su recuperada solidez defensiva ha reducido sus argumentos ofensivos. Además, el Valencia llega a este encuentro mirando ya de reojo la final de la Copa del Rey que disputará el próximo 23 de abril en La Cartuja ante el Betis. Por una parte, el técnico alicantino querrá rodar a los jugadores a los que piense alinear en ese choque pero por otra no arriesgará a ninguno que tenga problemas.

En ese sentido, Bordalás reconoció que es complicado que el ariete uruguayo Maxi Gómez esté en condiciones de jugar. "Se está intentando recuperar para mañana pero va a ser complicado porque aun tiene molestias y hemos decidido no forzarle", explicó. El técnico alicantino apuntó que el resto de jugadores está en condiciones de jugar en Vallecas a excepción del sancionado Mouctar Diakhaby, cuya ausencia motivaría la entrada en el equipo del suizo Eray Cömert, si el técnico quiere repetir la defensa de cinco, aunque no descartó rescatar el 1-4-4-2.

Si Giorgi Mamardashvili sigue bajo los palos, el georgiano estará un paso más cerca de ser el titular en la final copera, porque parece difícil que vaya a serlo Jasper Cillessen, que lleva muchas semanas sin jugar sin darle rodaje antes.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Mario Suárez, Catena, Fran García; Isi Palazón, Óscar Valentín, Pathé Ciss, Álvaro García; Trejo; y Sergi Guardiola.

Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Alderete, Gayà; Musah, Carlos Soler, Hugo Guillamón, Bryan Gil o Cheryshev; Hugo Duro y Guedes.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco).

Estadio: Vallecas.

Hora: 21:00 (M+LaLiga).