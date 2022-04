El posible once del Real Betis en su visita a la Real Sociedad de la jornada 32 de LaLiga

El posible once del Real Betis en su visita a la Real Sociedad de la jornada 32 de LaLiga

Separados por sólo dos puntos en la tabla y con una amplia diferencia verdiblanca en el 'goal-average' particular (4-0): duelo por Europa este Viernes Santo

Duelo por todo lo alto y con sabor europeo el que dirimirán este Viernes Santo (21:00 horas) en Anoeta Real Sociedad y Real Betis. Separados por apenas dos puntos en la clasificación, aunque con amplia ventaja verdiblanca (4-0) en el 'goal-average' particular, el quinto clasificado rinde visita al sexto con la firme idea de afianzar su plaza de UEL, a la que puede acceder de todas formas también el 23 de abril si gana la Copa del Rey. Con todo, los heliopolitanos esperan no tener que apurar esa carta del K.O., sino que sean capaces de repetir la solvencia demostrada este curso frente a los donostiarras (sendas goleadas por el mismo marcador, primero en el Benito Villamarín en LaLiga y, después, en los cuartos coperos a partido único en San Sebastián).

De conseguirlo, los hombres de Manuel Pellegrini distanciarían a los albiazules en cinco puntos, más el oficioso por el duelo directo, a falta de únicamente 18 en disputa. Todavía quedaría margen para un volteo, claro, si bien las sensaciones favorecerían el primer objetivo bético, amén de mantener la esperanza de pugnar por la Champions hasta el mismísimo epílogo, pese al encarnizado e igualado pulso que mantienen Sevilla FC, FC Barcelona y Atlético de Madrid por acompañar al Real Madrid a la máxima competición continental. Un sueño del que no quiere despertar el que fue tercero del campeonato durante muchas semanas en la primera vuelta.

El 'Ingeniero' intentará el asalto a Donostia con su plantilla prácticamente al completo, pues las ausencias de Montoya y Camarasa, de larguísima duración (no se les espera ya este curso), ni siquiera computan últimamente. La recuperación del renqueante Rui Silva y el regreso de sanción de William Carvalho otorgan al chileno un amplísimo margen de maniobra, con muchas posibilidades de que decida apostar por el once de gala ante Real y Valencia, dejando algunas rotaciones para la cita intersemanal del próximo martes frente al Elche. Todo ello si las contingencias en forma de lesión o castigo federativo no alteran su plan. De hecho, recientemente varió menos sus elecciones, tan sólo con los condicionantes físicos y administrativos, descartando las revoluciones lógicas de cuando el Betis se encontraba a pleno rendimiento en tres competiciones. Con la Europa League ya olvidada y la Copa aparcada hasta el sábado 23, los mejores y los que mejor estén piden paso inexorablemente.

Consulte el posible once del Real Betis en su visita a Anoeta en nuestra galería.