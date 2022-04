Las notas del Real Betis en su visita liguera de la jornada 32 a la Real Sociedad

Se echó de menos la pegada habitual, el brillo (aunque fuese a contagotas) de los verdiblancos, pero el duelo era parejo y con muchísimo en juego

Casi siempre tiene una clara, muy clara. Pero esta vez no llegó. El Real Betis confía ciegamente en el sistema y el estilo que le ha traído hasta aquí, a ser finalista de la Copa del Rey y a asentarse en la quinta plaza de la clasificación de LaLiga, muy cerca de la Champions League, tras asomarse a la Europa League en la primera temporada de Manuel Pellegrini al frente del banquillo. Por eso, no sale a empatar nunca. Hasta se le puede acusar, en ocasiones, de temerario, porque juega al intercambio de golpes, consciente de la calidad y la pegada que reúne en los metros finales.

Ocurre que, enfrente, estaba la Real Sociedad, mucha más sólida en la segunda vuelta, por lo que no entraba en los planes verdiblancos otro póquer, como en la entrega regular en el Benito Villamarín o en la visita copera a Anoeta. Ni era la noche de la lucidez heliopolitana ni tampoco deja ya tantos resquicios el conjunto de Imanol, que amenazaba la posición de los del 'Ingeniero' con un idéntico 10 de 12. Tocaba resguardarse, nadar sin dejar de guardar la ropa. Y, al final, las precauciones acortaron la manta de unos y otros. Anduvo mucho más cerca el conjunto donostiarra de batir a Bravo que el hispalense de hacer daño a Remiro, aunque se echó de menos, entre tanta intensidad y tantas buenas intenciones, un poco de osadía, de riesgo.



BRAVO: 8

En un encuentro de pocas ocasiones, el chileno anduvo siempre en el sitio exacto y en el momento más oportuno. Bien con los pies, evitó con una gran intervención el tanto de Isak en el primer tiempo (y le tapó bien el espacio en una vaselina que se fue arriba) y que un taconazo de Mikel Merino en el segundo encontrase a Sorloth a bocajarro. Un seguro de vida las más de las veces.

?

BELLERÍN: 6

Errático en el pase cuando se desplegaba por su costado, sufrió con las penetraciones de Diego Rico y las caídas ahí de Sorloth. Tuvo más ayudas con Aitor Ruibal en la reanudación. Sus mejores actuaciones defendidas llegaron cuando fue al suelo para arañar el balón.



PEZZELLA: 5

Sufrió para atar en corto a Sorloth e Isak, con mucha movilidad pese a ser dos delanteros muy altos. No eludió el choque y se mostró contundente en los despejes.



BARTRA: 6

Su fuerte es la anticipación, aunque se lo pusieron difícil con dos tanques. Sin embargo, exhibió varias correcciones y sacó un balón providencial al final que olía al 1-0.

?

ÁLEX MORENO: 6

Terminó conteniendo a Gorosabel, aunque sus muchas proyecciones en ataque carecieron esta vez de precisión en el último pase. Llegó a línea de fondo 4-5 veces con ventaja, pero erró en esa suerte decisiva.



GUIDO RODRÍGUEZ: 6

Se fajó para tapar las combinaciones de Rafael y Silva, ayudando a los centrales cuando tocó y realizando coberturas a la espalda de los laterales cuando los superaban. Tuvo una gran ocasión nada más arrancar el segundo tiempo que se fue rozando el palo.



WILLIAM CARVALHO: 5

Menos lúcido que otros partidos, sufrió ante el empuje de Zubimendi y Mikel Merino, cargándose con una tarjeta que propició su sustitución al descanso. Con ritmo alto, necesita más velocidad de pensamiento y ejecución. El internacional portugués sí brilló puntualmente en su especialidad: transiciones rápidas y llegadas desde atrás, con una clara ocasión que mandó arriba.



CANALES: 6

Le faltó el brillo de otras veces. Trató de moverse por todo el frente de ataque, dejando toda la banda a un Bellerín que echó de menos su ayuda para tapar a Rico. En la reanudación, más eficiente en el doble pivote, asociándose bien con la media punta.



FEKIR: 5

Muy intermitente, no tomó buenas decisiones a la hora de finalizar las jugadas, con algún tiro desde muy lejos con mejores opciones de pase. Un par de arrancadas sembraron el pánico, pero la Real no dudó en emplearse con dureza para frenarle, lo que acabó por aburrirle.



JUANMI: 5

Nunca se encontró cómodo ni suelto el malagueño, vigilado tanto en sus intentos de desmarque por la derecha como en sus acometidas, más habituales, desde la izquierda. Nunca se puso de gol, aunque sí habilitó a Borja Iglesias en una de las aproximaciones más prometedoras del primer tiempo. A falta de llegadas, buenas ayudas a Álex Moreno con Gorosabel.



BORJA IGLESIAS: 5

No midió bien a la postre, con pases que se le solían quedar un metro atrás. Colaboró en la presión y se descolgó a las banadas para generar huecos, pero no tenía, cuando lo intentó desde lejos, el punto de mira ajustado. Se desfondó, eso sí, sin recompensa.



AITOR RUIBAL: 5

Auxilió a Bellerín en la resta e intentó unos cuantos desmarques sin recompensa. Trabajo antes que ataques.



JOAQUÍN: 5

Se asoció bien con Canales y Fekir nada más entrar, pero intentó un par de esláloms que no le salieron. En la estrategia siempre aporta, aunque tuvo pocas opciones claras.



WILLIAN JOSÉ: 4

Apenas entró en contacto con el balón, pese a disponer de un buen rato para ello. Muy silbado, pasó totalmente desapercibido. No pasa por su mejor momento.



MANUEL PELLEGRINI: 6

No se le puede achacar que no pusiera a sus mejores hombres sobre el campo, porque el partido, como ya avisó, era "de seis puntos". Nunca sale a no perder, aunque parece que en esta ocasión tampoco le importunó. Cambió el guion sobre la marcha para meter a Canales en la sala de máquinas y terminar con gente más asociativa que vertical, aunque su equipos sufrió corriendo detrás del balón más de lo debido y careció de ideas cuando lo manejaba.