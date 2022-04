Camarasa se despide del Betis

El jugador valenciano se operará mañana para solucionar sus problemas en el tendón rotuliano

Víctor Camarasa regresó a la disciplina del Real Betis con la llegada de Manuel Pellegrini después de tres cesiones más o menos afortunadas a Cardiff, Crystal Palace y Alavés. Sin embargo, las lesiones no le dieron ni una oportunidad de triunfar a las órdenes del entrenador chileno.



El pasado año lo pasó en blanco tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla en la pretemporada. Fue una acción fortuita en uno de los primeros entrenamientos celebrados con Pellegrini en el 'stage' de Marbella. Y, en esta campaña, apenas ha podido jugar siete ratos (101 minutos en total) por sus persistentes problemas físicos. Definitivamente ha decidido pasar por el quirófano, lo que será un adiós al Real Betis, ya que acaba contrato con el club heliopolitano a final de temporada.



El club verdiblanco hacía público que el jugador levantino se operará mañana para intentar solventar sus molestias en el tendón rotuliano de su pierna derecha, por lo que se despedirá de la presente temporada. Su objetivo es llegar en condiciones para poder hacer la pretemporada con su nuevo club.



Así lo ha hecho público esta tarde el Real Betis en un comunicado:



"Víctor Camarasa será intervenido quirúrgicamente mañana lunes por el doctor Montilla, traumatólogo del Real Betis, para solventar sus molestias en el tendón rotuliano de su pierna derecha.



El jugador realizará posteriormente su trabajo de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club".



Después de cinco años como verdiblanco, Víctor Camarasa apenas ha podido disputar 33 partidos con el equipo verdiblanco. Veinticuatro de ellos los disputó en una primera temporada (18/19) que fue en la que más contó pese a que no era de la predilección de Setién, y en la que anotó su único gol como verdiblanco, en un triunfo ante el Málaga (0-2). Después llegaría una productiva cesión en el Cardiff, donde destacó en la Premier League, y otra menos feliz en el Crystal Palace, donde no contó y eso hizo que forzara su salida en enero, cuando fichó por el Alavés. La pasada campaña la pasaría en blanco y en ésta, casi.



El propio jugador también daba a conocer la noticia a través de sus perfiles en las redes sociales, donde destacaba el gran sacrificio que ha hecho en estos últimos meses sin ver los resultados apetecidos.

Su futuro podría estar en el club babazorro, que junto al Levante, es donde mejor rendimiento ha dado y donde más han confiado en él. De allí llegó al Betis en 2018 a cambio de 7 millones de euros y también fue donde jugó la única final de su carrera, ante el Barça en la Copa de 2018.