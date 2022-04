Levante-Sevilla FC: Examen aéreo y subterráneo de tremenda trascendencia (Previa y posibles onces)

Los nervionenses, que no han ganado en sus nueve salidas oficiales anteriores, a resarcirse y reengancharse a la lucha por la segunda plaza ante un anfitrión que resucitó y no se rinde aún

Levante y Sevilla se citan este jueves en el Ciudad de Valencia en un duelo capital, pero con objetivos bien distintos, ya que el equipo de Julen Lopetegui pelea por mantener su puesto de Liga de Campeones y el cuadro local persigue el sueño ya no tan imposible de la permanencia en Primera.

El Levante, tras vencer al Granada el pasado domingo en Los Cármenes, podría colocarse a tres o cuatro puntos de la salvación si logra el triunfo ante el Sevilla. No sería nada descabellado, después de haber vencido al Villarreal y rozado el empate ante el Barcelona en sus dos últimos encuentros como local. El feudo granota podría presentar una de las mejores entradas de la temporada, ya que el club ha ofrecido dos localidades a cada abonado a un precio reducido y la delegación de peñas prepara un recibimiento especial al autocar del equipo y a los futbolistas cuando salten al campo.

De Frutos, Cáceres, Clerc, Roger y Mustafi están lesionados, mientras que José Campaña pasará la noche del miércoles al jueves en un hospital en Valencia por un proceso vírico. No se esperan muchos cambios en el once inicial después de que haya funcionado bien el equipo en los últimos partidos, aunque si Miramón y Dani Gómez, que se retiraron en el choque de Granada con distintas molestias, no se recuperan del todo, Pubill y Soldado podrían entrar en el equipo titular.

Liderado en ataque de nuevo por Morales, que ha marcado cuatro goles en los tres últimos partidos, y en el centro del campo por Pepelu, que se ha convertido en un futbolista fundamental en el esquema de Alessio Lisci, el Levante buscará enlazar por primera vez en la temporada dos victorias seguidas.

Por su parte, el Sevilla viaja a Valencia sin tiempo para lamentarse demasiado del partido perdido el domingo ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán, donde se fue al descanso con un 2-0 favorable y en la segunda parte vio cómo el rival le remontaba con un último gol en tiempo de prolongación (2-3). El conjunto hispalense sufrió su primera derrota liguera como local, que afectó en el aspecto moral, pero además también ello se une a la marcha deportiva, pues en las últimas jornadas le han recortado sus rivales muchos puntos, con los que andaba holgado en la segunda posición de la tabla, y ahora se ha formado un grupo numeroso de equipos que pelean por estar la próxima temporada en la Liga de Campeones.

Así, los sevillistas deben sumar de tres en el campo del Levante, independientemente de las connotaciones especiales que tiene el partido para el conjunto granota, relanzado con sus últimas victorias en el propósito de evitar el descenso, lo que se veía poco probable hace unas semanas. Sería el regreso a la senda triunfal a domicilio después de nueve salidas sin una celebración completa: la última fue en enero, en Zaragoza, con ocasión de la Copa del Rey (0-2). La formación andaluza ganó su último partido de LaLiga fuera de Sevilla el pasado 3 de enero en Cádiz (0-1) y desde entonces empató en los campos del Valencia (1-1), Osasuna (0-0), Espanyol (1-1), Alavés (0-0) y Rayo Vallecano (1-1) y perdió en el último desplazamiento, en el Camp Nou ante el Barça (1-0).

Con la misión de volver a la victoria como foráneo, Lopetegui prepara un partido para el que son bajas seguras el mediocentro brasileño Fernando Reges y el central neerlandés de origen tunecino Karim Rekik, ambos con lesiones largas. A ellos se une el delantero francés Anthony Martial, que se fue lesionado antes de concluir la primera parte del partido ante Real Madrid tras una entrada de su compatriota Eduardo Camavinga, con lo que no ha trabajado con el grupo estos días.

Sí lo ha hecho después de algo mas de cuatro meses de baja el extremo gaditano Suso Fernández, aunque parece poco probable que aún regrese al equipo tras la larga ausencia, mientras que la duda está en varios jugadores, entre ellos el centrocampista croata Ivan Rakitic o el central galo Jules Koundé, también algo tocados después del partido del domingo.

No obstante, ahora, sin la enfermería tan poblada como hace pocas semanas, el técnico guipuzcoano puede tener menos problemas para sustituir futbolistas, entre ellos a Martial, a quien le podría suplir Rafa Mir o el marroquí Youssef En-Nesyri, aunque Lopetegui puntualizó este miércoles ante los periodistas que esperará hasta última hora para comprobar el estado de ese ramillete de jugadores con algunas mermas físicas.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Levante: Dani Cárdenas; Miramón o Pubill, Rober Pier, Vezo, Postigo, Son; Radoja, Pepelu, Melero; Morales y Dani Gómez o Soldado.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé o Gudelj, Diego Carlos, Acuña; Joan Jordán, Rakitic u Óliver Torres; 'Tecatito' Corona o Lamela, 'Papu' Gómez, Ocampos; y Rafa Mir o En-Nesyri.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego).

Estadio: Ciudad de Valencia.

Hora y TV: 19:00 (M+LaLiga).