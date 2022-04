Las notas del Sevilla FC en su encuentro ante el Cádiz CF

De más a menos, los nervionenses terminaron cediendo un empate, justo por lo visto sobre el verde del Pizjuán, ante un vecino apurado

Encuentro decepcionante del Sevilla FC, que empezó bien pero se fue desinflando poco a poco, como un globo, ante la pujanza de un Cádiz CF más necesitado, por las urgencias de un descenso que lo amenaza. Apurado por la alta presión amarilla, los de Julen Lopetegui fueron perdiendo confianza y precisión, hasta acabar aceptando un intercambio de golpes que no se tradujo en otro gol que les diera el triunfo. El empate les permitirá permanecer en zona Champions, aunque los equipos que llegan por detrás tendrán la oportunidad de recortar diferencias, amén de sus rivales directos colocarse en una mejor posición a falta de sólo cuatro jornadas.

Se echó de menos, quizás, un 'plan B' cuando el inicial comenzó a hacer aguas, pero el míster nervionense siguió confiando en la idea y en casi todos sus hombres, limitándose a tapar las fugas evidentes de agua y a esperar un chispazo que tampoco trajeron los cambios. La sombra de Fernando Reges es alargada para este conjunto blanquirrojo que, si bien empieza a recuperar efectivos para la causa (En-Nesyri rompió su sequía de siete meses), se le empieza a hacer larga y cuesta arriba la temporada 2021/2022.

BONO: 7

Atento y rápido con los pies, también para salir de su área en una mala cesión de Diego Carlos. No se entendió bien con Koundé en la ocasión de José Mari, pero se sacó de la chistera un paradón espectacular a Lucas Pérez para evitar el empate en el primer tiempo. No pudo hacer nada en su falta a la mismísima escuadra, que casi llega a rozar.



JESÚS NAVAS: 7

En su partido 600º con los nervionenses, ató en corto a Espino y Sobrino, percutiendo como de costumbre por su costado para colgar varios centros peligrosos al área de Ledesma. Terminó aplicándose en la contención, siendo el más sereno en una fase de locura generalizada, y desplegándose en los minutos finales.



KOUNDÉ: 6

Lecturas notables en la anticipación, evitó que Bono se la jugase a una carta en un disparo a quemarropa de José Mari. Con las oleadas desde la medular, donde apenas había un tapón, tuvo sobrecarga de trabajo, pero lo solucionó casi siempre bien.



DIEGO CARLOS: 5

Acusó quizás la alta e intensa presión del Cádiz a la hora de sacar el balón o retrasarlo. Contundente, si bien no siempre llegó al cruce. Tuvo una gran ocasión de tiro acrobático que frustró Ledesma.



ACUÑA: 5

Pudo más con Iván Alejo que con Akapo, que le ganó varias veces la espalda, pero mantuvo su nivel habitual de agresividad (bien entendida) y sentido de la verticalidad. Como otras veces, se perdió en protestas y quejas en acciones que, generalmente, estaban bien pitadas.

?

JOAN JORDÁN: 4

Se alternó con Rakitic en la elaboración y en la resta, pero, paradójicamente, con Delaney en el campo (más defensivo), se mostró dubitativo y errático en el pase, su fuerte. Perdió el balón y provocó la falta que supuso el 1-1.



RAKITIC: 5

Incrustado entre los centrales para una salida más limpia del balón, hizo de Fernando cuando tocaba, cruzándose bien en un intento desde la frontal de Jonsson que olía a peligro, asistiendo a En-Nesyri en su gol y moviéndola con criterio en el arranque, pero fue perdiendo paulatinamente el sitio y le costaba seguir a los amarillos en las transiciones.

?

LAMELA: 4

Ofensivamente sí es un plus, porque fue indetectable a veces cuando abandonaba la banda para hacer daño entre líneas o a la espalda de central y lateral, pero se echó de menos tensión defensiva para ayudar a Navas y los mediocentros. Tras varias pérdidas peligrosas, Lopetegui le mandó al banco pronto.



PAPU GÓMEZ: 6

Con este dibujo, en el que tiene mayor libertad, y la confianza de la segunda vuelta (que a veces, como al inicio de la reanudación, casi le juega una mala pasada), se empieza a ver el jugador que brilló durante tantos años en el Atalanta. Habilitó, colaboró en la presión alta, probó a Ledesma y se asoció bien con los de arriba. Con el cansacio, fue perdiendo efectividad.



OCAMPOS: 4

Algo más perdido que otros días, intentándolo mucho pero consiguiéndolo poco desde el perfil izquierdo. Abusó en ocasiones de la conducción. Tampoco aportó gran cosa como carrilero diestro en los compases finales.



EN-NESYRI: 6

El gol tempranero le alivió y le descargó de presión. Buenos movimientos de desmarque y alguna ayuda puntual pero muy aplaudida en la resta. Por alto vuelve a ser determinante. Le buscaron menos de lo que pedía su buen momento. Tuvo la victoria sobre la bocina en otro córner, pero remató al 'muñeco'.



DELANEY: 5

Comenzó nervioso, acusando el alto ritmo con malas entregas, pero se fue entonando y se afanó en los cortes.

?

TECATITO CORONA: 5

Intervino poquísimo, tratando de dotar de desborde y verticalidad al costado izquierdo, aunque no culminó un par de contras prometedoras.



ÓLIVER TORRES: 5

Ayudó no tanto a tener la pelota, lo que se supone su fuerte, sino a moverla con celeridad rompiendo líneas.

?

IVÁN ROMERO: s.c.

Salió ya sin apenas minutos y prácticamente no intervino.



JULEN LOPETEGUI: 5

Su plan inicial siempre tiene sentido: poner a los mejores o a los que mejor están, confiando en sus aptitudes. Y el Sevilla apabulló al Cádiz en el primer cuarto de partido con una presión escalonada y una velocidad de pensamiento y ejecución loables, pero luego se notó que no está Fernando y que Jordán y Rakitic no pueden sustituitle. Tardó en reaccionar y no logró taponar esa fuga por dentro. Redobló apuestas ofensivas, aunque hombre por hombre, arriesgando únicamente con Ocampos de lateral... cuando Navas ya era suficientemente ofensivo. Solamente al final se la jugó con dos puntas.