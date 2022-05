0-0. El Athletic duerme en Europa, pero pierde opciones; el Valencia gana un punto, pero pierde otros dos jugadores

Las paradas de Mamardashvili y el larguero evitaron el tanto de los locales, que se suben a la séptima plaza metiendo presión a un Villarreal que recibe este domingo al Sevilla en La Cerámica

El Athletic Club dormirá este sábado en puestos europeos, en la séptima plaza que le arrebata momentáneamente al Villarreal, tras empatar sin goles ante el Valencia en San Mamés, un resultado que, por contra, minimiza sus opciones continentales a la espera del choque del conjunto amarillo este domingo ante el Sevilla en La Cerámica.

Fue un castigo excesivo para un equipo rojiblanco que fue con todo a lo largo del partido frente a un rival que se defendió bien con sus armas habituales. Pero también la justa correspondencia al enorme desacierto de Iñaki Williams, que falló no menos de seis ocasiones claras ante la meta de un Giorgi Mamardashvili que le respondió con un par de intervenciones muy brillantes.

Y cuando no fue el mayor de los Williams, apareció el larguero de la meta visitante para repeler en el minuto 94 un gran cabezazo de Asier Villalibre a centro a balón parado de Alex Berenguer.

Con este marcador, el Athletic alcanza al Villarreal en la tabla y le supera por el diferencial particular, pero el conjunto castellonense con un partido menos jugado. Los de Marcelino García Toral también se acercan a cuatro puntos del sexto puesto, una distancia ya de consideración con solo tres jornadas por disputarse.

El punto al Valencia no le sirve demasiado, ya sin ningunos objetivos concretos en la tabla clasificatoria. Con el equipo previsto en los locales y una revolución de Bordalás en el Valencia, los de Marcelino arrancaron mejor. Presionando en campo contrario y merodeando el área che. Aunque sin acercamientos relevantes.

De hecho la primera acción peligrosa en campo rival fue del Valencia, un golpe franco directo de Carlos Soler tras una falta de Yeray a Maxi Gómez que supuso una amarilla para el central. El capitán valencianista embocó entre los tres palos, pero muy centrado a las manos de Simón.

Siguió intentando hacerse con el juego el Athletic ante un rival cada vez más asentado, pero un error en el blocaje del balón de Mamardashvili ante Iñaki Williams dio la primera opción al '9' local. Que, increíblemente, mandó fuera el rechace del meta georgiano a un disparo con mucha intención de Raúl García.

Aún tuvo otras dos oportunidades más el mayor de los Williams, que siguió con su tónica de la temporada de malgastar ante la meta rival toda la labor previa en otras facetas del juego.

En la primera no pudo superar al meta visitante, ya tras rematar en posición apurada, tras recibir un buen pase en profundidad de De Marcos. En la segunda no fue capaz de controlar junto a la línea de fondo un balón que no controló Mamardashvili ante la presión a la que le sometió el propio Iñaki.

Regresó de vestuarios mejor el Valencia, que apuró a Simón en un balón al área que peleaba Maxi Gómez. Pero pronto retomó el choque el cariz de la primera mitad, de dominio rojiblanco y una ocasión tras otra de Williams, todas falladas por el delantero bilbaíno. En la primera, a pase de Vencedor, no se atrevió a disparar según le llegaba y luego se lió; en la segunda no fue capaz de superar a Mamardahsvili en el mano a mano en el que le dejó un pase perfecto de Muniain; y en la tercera no llegó ni a conectar un centro Yuri.

Su hermano Nico le tomó el relevo a Iñaki con una disparo alto desde la frontal tras córner en medio de dos remates peligrosos del Valencia. Una volea de Diakhaby desde la frontal que acabó en córner y un cabezazo de Racic a centro, a balón parado de Soler, que se le marchó fuera al centrocampista serbio.

En tres cabezazos con muchas opciones se le fueron al Athletic las últimas esperanzas. Fueron de Vesga, fuera, Williams, al que volvió a responder Mamardashvili con un paradón, y Villalobre, ésta la más clara larguero. Antes, un disparo alto de Guedes estuvo a punto de dar un disgusto a la muy animosa afición local.

- Ficha técnica:

0 - Athletic: Unai Simón; De Marcos (Petxarroman, m.83), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Nico Williams (Berenguer, m.64), Dani García (Vencedor, m.46), Vesga (Zarraga, m.80), Muniain; Raúl García (Villalibre, m.64) e Iñaki Williams.

0 - Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Foulquier, Paulista (Guillamón, m.47+), Alderete, Jesús Vázquez; Diakhaby, Carlos Soler (Jesús Santiago, m.97), Ilaix Moriba (Racic, m.66); Musah (Guedes, m.66) y Maxi Gómez.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité de Castilla-La Mancha). Expulsó a Hugo Gillamón, en el minuto 98, por doble tarjeta amarilla. Además, mostró tarjeta amarilla a los locales Yeray (m.7), Iñaki Williams (m.77) y De Marcos (m.88), esta estando ya en el banquillo; y a los visitantes Diakhaby (m.26) e Ilaix (m.53) y Guillamón (m.71).

Incidencias: Partido de la jornada 35 disputado en San Mamés ante unos 40.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio y los jugadores del Athletic portaron brazalete negro en memoria del legendario ariete Anton Arieta, Arieta II, fallecido en las últimas horas.



Ramón Orosa