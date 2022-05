Valencia-Real Betis: Un reencuentro descafeinado tras la final de Copa (Previa y posibles onces)

Sin nada en juego ya, más que el deseo verdiblanco de mejorar la sexta plaza del año pasado conservando la quinta, cita clásica en Mestalla

Un Valencia sin objetivo en el tramo final de LaLiga y un Betis que ya casi ni sueña con la Champions, utópica tras los resultados del fin de semana (está a seis puntos, más el 'goal-average' particular, del Atlético de Madrid, a falta de nueve), se reencontrarán este martes en Mestalla tras la final de la Copa del Rey que ambos protagonizaron hace un par de semanas.

El equipo de José Bordalás perdió sus opciones reales de clasificarse para competiciones europeas en los dos partidos previos al 23-A y, tras la decepción de perder esa cita de la manera en que lo hizo (en los penaltis), no ha vuelto a ganar, pero también ha conseguido no perder. Empató en Mestalla ante el Levante y sacó otro punto este pasado sábado en el Nuevo San Mamés ante el Athletic. El encuentro será el penúltimo que juegue el Valencia ante su público esta campaña, puesto que la cerrará también en casa ante el Celta.

El técnico alicantino se pronunció abiertamente por primera vez respecto a la próxima temporada, justo antes de ese encuentro ante el Athletic, y lo hizo para mostrar su intención de cumplir su contrato, pero también con la exigencia de que la plantilla mejore para la próxima campaña y con el aviso de que hará una lista con jugadores que deben dejar el equipo, bien saliendo como cedidos, bien traspasados o bien por que acaben contrato y no se les renueve.

El choque en San Mamés dejó al Valencia con una nueva baja para este nuevo encuentro, ya que Hugo Guillamón está sancionado tras su expulsión y se unirá por este mismo motivo a la de José Luis Gayà, y, por otro lado, es duda Gabriel Paulista, que tuvo que abandonar el terreno de juego con un esguince de tobillo.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini, por su parte, llega a Mestalla después de haber firmado un dos de doce puntos que lo ha alejado, casi definitivamente, de su difícil aspiración de estar la próxima temporada en la Liga de Campeones, tras tener ya en la mano la de Europa League por clasificación y por el título de Copa del Rey ante el Valencia.

No obstante, terminar la Liga ganando, apurar las opciones por remotas que puedan ser y el partido a partido son innegociables para Pellegrini, por lo que el objetivo estará ahora centrado en el Valencia, en sumar cuantos más puntos sean posibles hasta el cierre del ejercicio en el Santiago Bernabéu, tras recibir en casa al Granada.

Como ha sido habitual a lo largo de la temporada, se presumen cambios en Mestalla por parte verdiblanca y el primero de ellos será el obligado en la portería, en la que el portugués Rui Silva volverá al once, tras haber suplido ante el Barcelona al chileno Claudio Bravo por una lesión muscular. No ha llegado para Mestalla el lateral Héctor Bellerín, al que una indisposición impidió jugar en la última jornada, y ello hará que continúe en el once el franco-senegalés Youssouf Sabaly, quien ocupará el costado derecho, con Juan Miranda con posibilidades de entrar en el izquierdo en el caso de que Pellegrini decida dar descanso a Álex Moreno.

Otro cambio respecto al Barcelona podría ser el del portugués William Carvalho en lugar del mexicano Andrés Guardado, junto al argentino Guido Rodríguez, omnipresente en el medio centro, aunque podría tener sus minutos en labores de resta el marfileño Paul Akouokou.

Una de las asignaturas que más le ha costado al Betis en los últimos cuatro partidos es la del gol, ya que el único anotado es el de Marc Bartra ante el Barcelona, y esta faceta Pellegrini podría encargársela en Mestalla al brasileño Willian José da Silva en el '9' y a su clásica línea de tres mediapuntas, en la que podría entrar el capitán Joaquín Sánchez en su vuelta a Valencia.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Valencia: Mamardashvili; Rendall, Diakhaby, Cömert o Gabriel Paulista, Alderete, Jesús Vázquez; Musah, Racic, Carlos Soler; Bryan Gil o Hugo Duro y Guedes.

Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Bartra o Edgar, Miranda; Guido Rodríguez o Paul, William Carvalho; Joaquín, Fekir, Canales o Juanmi; y Willian José.

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño).

VAR: Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear).

Estadio: Mestalla.

Hora y TV: 19:00 (M+LaLiga).