Valencia CF-Real Betis: goles, marcador y crónica actualizada minuto a minuto

Sigue con ESTADIO Deportivo la información más completa del encuentro que abrirá la jornada 36 de LaLiga en Mestalla; blanquinegros y verdiblancos reeditan el duelo de hace tres semanas en la final de Copa, aunque con mucho menos en juego

17 años esperó el Real Betis para volver a saborear las mieles de un título y sólo 17 días después de levantar la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja de Sevilla, visita Mestalla para reencontrarse con el Valencia CF en una reedición de la final bastante descafeinada, pues el cuadro de José Bordalás marcha décimos (44 puntos) y ya no tiene opciones de meterse en competiciones continentales, mientras que los de Manuel Pellegrini aceptan "la realidad" de que la cuarta plaza está ya casi imposible y su condición de campeón copero ya le asegura estar en la próxima Europa League.

El Betis, quinto clasificado con 58 puntos, ha visto alejarse la cuarta plaza tras un pobre balance de dos puntos de 12 y con un sólo gol a favor (Bartra, al Barça) en estas cuatro jornadas sin conocer el triunfo. A falta de nueve por jugarse, está a seis y siete unidades de distancia del Atlético de Madrid y el Sevilla FC, respectivamente, con el añadido de tener perdido el 'goal-average' con ambos. Pellegrini quiso ser realista, pero garantizó a los suyos que el equipo luchará hasta el final por mejorar los 61 puntos y la sexta plaza del año pasado. Defender la quinta plaza, además, supone defender varios millones de euros en el reparto de los ingresos televisivos del próximo curso.

"No hay mejor manera de acabar esta gran temporada que ganando y jugando bien", dijo en la rueda de prensa previa un Pellegrini que debe solucionar sus problemas ofensivos -ante Elche y Barça sí generó pero no materializó- ante un rival que hace primer siempre el orden, el rigor defensivo y la solidez. Claudio Bravo, Héctor Bellerín, Víctor Ruiz, Martín Montoya y Víctor Camarasa son los ausentes en el Betis, todos por lesión. Bordalás, por su parte, no puede contar con Gabriel Paulista, Lato, Hugo Duro y Marcos André por motivos físicos, mientras que Gayà y Hugo Guillamón se pierden el encuentro por sanción.

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo todo la información que acontezca en la previa del duelo en Mestalla, con el posible once del Betis o las ruedas de prensa de Bordalás y Pellegrini, las alineaciones iniciales confirmadas, una crónica actualizada al minuto, todas las declaraciones en zona mixta y los detalles más significativos que ofrezca el pospartido.