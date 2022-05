El posible once del Sevilla FC para la despedida ante el Athletic Club

En busca de un triunfo que acerque la tercera plaza de LaLiga, Lopetegui tendrá las cuatro bajas esperadas

Termina la temporada 2021/2022, que se le ha hecho larguísima a un Sevilla FC que llegó a soñar con pelear el título de LaLiga al Real Madrid, tras el mal inicio de FC Barcelona y Atlético de Madrid. Casi toda la primera vuelta segundo en la tabla clasificatoria, los de Julen Lopetegui se convirtieron en la alternativa más sólida a los merengues, pero una extraña plaga de lesiones, recaídas y contagios de Covid-19 ha mermado a los nervionenses, que fueron cayendo de las otras competiciones antes de tiempo y de manera inesperada. Eliminado de la Copa del Rey en octavos por su eterno rival, así como de la Champions League tras la Fase de Grupos y de la Europa League en la antesala de cuartos, ni siquiera centrarse en el torneo doméstico de la regularidad se tradujo en una competencia real con los de Ancelotti.

Antes al contrario, los blanquirrojos sucumbieron a la recuperación colchonera y culé, entrando en una peligrosa espiral de dudas acerca del sistema, el estilo de juego y la capacidad de ciertos jugadores. El mercado invernal ayudó poco, porque, si bien el Tecatito Corona ha aportado frescura por fuera, Martial ha sido un auténtico fiasco. El entrenador ha sido el blanco de las iras de la afición, hasta el punto de filtrarse que no seguirá, bien por un acuerdo mutuo, bien por una interrupción de su contrato o bien por su deseo de marcharse a otra entidad. Extremos éstos desmentidos por Monchi, que ratificó al vasco en su puesto y dio a entender que los rumores acerca de Diego Martínez son malintencionados.

Al menos, la recta final en el Wanda Metropolitano trajo la calma al Ramón Sánchez-Pizjuán, con un tanto de En-Nesyri que amarraba la entrada en la UCL por tercera campaña consecutiva (un hito sin precedentes), llevó la tranquilidad ansiada al vestuario sevillista, que ha cambiado el chip y apuesta por un último esfuerzo para acabar terceros. A un punto del Atlético, que visita a una Real Sociedad con opciones de desbancar al Real Betis de la quinta plaza, todo lo que no sea ganar los colchoneros alimenta las expectativas de los nervionenses, que rebasarán a los de Simeone si vencen y no lo hacen ellos o si empatan con derrota rojiblanca. Con todo, el Athletic también se juega entrar en Europa. Tras la derrota del Villarreal, al que se lleva en el duelo particular, ingresará en la Conference League si gana en la Avenida Eduardo Dato y los amarillos 'pinchan' en el Camp Nou; si éstos pierden, les valdría hasta el empate.

Para buscar la tercera plaza, Lopetegui contará con las cuatro bajas esperadas, pues no ha habido, por desgracia, sorpresas desde la enfermería, con Martial despidiéndose de la peor manera posible, amén de Fernando y Suso sin llegar a tiempo, aplazando hasta la 22/23 sus retornos a los terrenos de juego. Encima, Gudelj, un comodín al que el técnico vasco estaba dando minutos últimamente, se pierde la última jornada por acumulación de amonestaciones, por lo que el once alberga pocas incógnitas y se parecerá bastante al de gala.