Real Madrid-Real Betis, en directo: goles, marcador, resultado y crónica, minuto a minuto

Sigue con ESTADIO Deportivo toda la información relacionada con el choque de este viernes en el Santiago Bernabéu, en el choque que abre la última jornada de LaLiga 2021/2022

El Real Madrid y el Real Betis se enfrentan este viernes (21:00 horas) en la última jornada de LaLiga, por lo que el Santiago Bernabéu será el escenario del último ensayo blanco para cerrar la puesta a punto de cara a la final de la Champions en París ante el Liverpool FC y del intento verdiblanco por sumar para conservar la quinta plaza plaza -aventaja en dos puntos más el 'goal-average' a la Real Sociedad-, después de una exitosa temporada en la que se quedaron a las puertas de la máxima competición continental.

Tal y como confirmó Carlo Ancelotti en la previa del duelo, aquellos jugadores que no tuvieron protagonismo en el Nuevo Mirandilla, donde los blancos empataron (1-1) ante el Cádiz en la pasada jornada, gozarán de más minutos en el último partido de Liga en el Bernabéu. Courtois podría volver al once, con una línea defensiva con Carvajal, Militao, Nacho y Marcelo. Casemiro y Modric parecen fijos, y podrían estar acompañados por Kroos. Benzema y Vinicius, sin minutos en Cádiz, serán titulares, con Valverde como ese jugador bisagra que se antoja tan importante en París. Alaba, única baja confirmada, sigue apurando para la final, y el de este viernes será el último partido en el Bernabéu para Isco, Marcelo y Bale, que acaban contrato, y posiblemente también de Dani Ceballos, pretendido por el Betis.

Por su parte, en el Betis, Pellegrini aseguró que pondrá al mejor once posible para intentar ganar al Madrid. El chileno no podrá contar con Bravo, por lo que Rui Silva será titular. Sabaly ocupará el sitio de Bellerín, lesionado, y Bartra, Pezzella y Edgar se repartirán dos puestos en el eje ante la ausencia, también por problemas físicos, de Víctor Ruiz. Canales, Carvalho o Guardado y Guido formarían en el centro del campo, con Fekir, Juanmi y Borja Iglesias o Willian José como grandes amenazas ofensivas, en un once muy competitivo que quiere garantizar espectáculo en este último partido de una inolvidable 21/22.

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo toda la información que ofrezca la previa del choque que dará comienzo a partir de las 21:00 horas de este viernes y con el que el Real Betis dirá adiós a la temporada y comenzará oficialmente sus vacaciones. Puedes ir repasando la previa y el posible once del choque entre el campeón de LaLiga y el de la Copa del Rey. En este mismo enlace, este periódico te irá contando las alineaciones confirmadas, la crónica más completa del encuentro y todo lo que ofrezca el pospartido, con las declaraciones de los protagonistas, el análisis de lo sucedido, las notas...