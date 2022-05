Sevilla FC-Athletic Club en directo: minuto a minuto, resultado, goles, incidencias, amonestaciones, crónica, resumen

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de este partido de la última jornada de LaLiga 21/22, que arranca a las 22:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Llega la última jornada del campeonato nacional de LaLiga y, aunque el objetivo principal está en el bolsillo desde la entrega anterior, gracias al tanto postrero de En-Nesyri en el Wanda Metropolitano, el Sevilla FC tiene todavía deberes en la despedida ante su público. Las críticas al mal juego y los resultados, centradas en la figura de Julen Lopetegui, quedarían parcialmente enjugadas en caso de triunfo, ya sin la presión de amarrar la presencia en la Champions League. Con todo, y pese al apoyo rotundo por parte del presidente, José Castro, y del director general deportivo, Ramón Rodríguez, Monchi, todo hace indicar que la continuidad del entrenador, que maneja alguna que otra oferta reseñable, se discutirá como poco en las próximas semanas.

Vencer también acercaría el tercer puesto (y los pingües beneficios que ello supondría para le entidad), aunque, para lograrlo, los nervionenses no dependen de sí mismo, pues necesitan mejorar el resultado que firme el Atlético de Madrid en San Sebastián ante una Real Sociedad que, tras el empate del pasado viernes entre Real Madrid y Real Betis, ya no podrá moverse del sexto puesto. Con todo, enfrente tendrán los blanquirrojos a su ex técnico, Marcelino García Toral, que vuelve al Ramón Sánchez-Pizjuán para intentar meter en Europa al Athletic. En idéntica situación respecto al Villarreal, con un punto de desventaja pero el 'goal-average' particular ganado antes de que los amarillos visiten a un Barcelona que será segundo o segundo, se antoja un duelo con ritmo y alternativas el de este domingo a las 22:00 horas en la Avenida Eduardo Dato.

Mientras se conocen las alineaciones oficiales y cualquier novedad, de las que ESTADIO Deportivo les informará puntualmente, pueden repasar la previa del encuentro, el posible once del Sevilla FC, las palabras de Lopetegui y Marcelino, así como las convocatorias de locales y visitantes.