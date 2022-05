Diego Carlos, Tchouameni, Lewandowski... Los protagonistas de las portadas de hoy

Las portadas de este martes 31 de mayo llegan repletas de información y novedades referidas al mercado de fichajes en el mundo del fútbol. En ESTADIO Deportivo, el presidente del Sevilla FC José Castro recuerda que no les "tiembla el pulso" para vender y que al sustituto de Diego Carlos "no lo conocerá nadie, como a él cuando vino", defendiendo la salida del brasileño: "Tiene 29 años para 30 y a los que les vendemos no son tontos; no es el caso de Koundé", por el que "no hay movimientos, pero los habrá", eludiendo cualquier drama: "Vendrán otros; esto es fútbol".

En cuanto al Real Betis, el director deportivo Antonio Cordón también analizó la planificación con Pellegrini "exigente". "No está en mis manos, sino en las del club; a ver si vienen grandes fichajes y lo echamos todo a perder", bromea Cordón, al que le han llegado rumores del Newcastle de un interés por Fekir pero que el propio campeón del Mundo desoyó, aunque ofrecerían 35 millones. Está feliz en Sevilla y quiere continuar.

En la prensa madrileña todo gira hoy en torno al posible fichaje blanco de Tchouameni, centrocampista del AS Mónaco. La operación, cifrada en torno a los 80 millones, podría cerrarse esta misma semana. Pese al interés del PSG y el Liverpool, el futbolista prefiere jugar en el Real Madrid. En la prensa de Barcelona, un día más el protagonista es Robert Lewandowski. El delantero polaco, que quiere jugar en el FC Barcelona la próxima temporada, ha comenzado una 'guerra' con el Bayern para poder salir este verano. El polaco mandó un mensaje muy claro a su club desde la concentración de Polonia: "Mi etapa en Múnich ha terminado".

Y fuera del fútbol, todos hablan del partidazo que enfrentará esta noche en los cuartos de final de Roland Garros a Novak Djokovic y Rafa Nadal. Cuando parecía que la rivalidad más repetida de la historia del tenis no podía ofrecer ninguna novedad, el capítulo 59 tendrá una: por vez primera se medirán sobre la tierra batida en la noche parisiense. Desde que Roland Garros se inventó hace dos años el turno nocturno, que le permitió sacar más dinero por las entradas y por los derechos televisivos, programar carteles de prestigio ha sido una obsesión de los organizadores.

Esta edición tendrán el que más atractivo presenta, el partido más esperado de la edición desde que el sorteo cruzó en cuartos a los ganadores de 15 de las últimas 17 ediciones. Las presiones televisivas han sido superlativas para convencer al español, poco amigo del juego nocturno en tierra batida.