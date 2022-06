De Jong pide más, Xavi no quiere a Piqué, adiós a Marcelo... Así vienen las portadas

Las portadas de este martes 14 de junio llegan con el mercado como protagonista. En ESTADIO Deportivo destacamos la situación de Luuk de Jong, con el que el Sevilla Fútbol Club no cuenta para la próxima temporada y debe buscarse una salida. El holandés no cierra las puertas al fútbol mexicano, donde tiene una oferta del Toluca, pero las exigencias del ariete son altas, pues solicita ser uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX para decidirse a dejar Europa y emprender una aventura en el país azteca.

Una bomba en Barcelona. Xavi Hernández no cuenta con Piqué para la próxima temporada, según informan los medios catalanes en sus portadas. El técnico le habría hecho saber que no será importante en el nuevo proyecto, y mucho menos titular debido a sus problemas físico, que ya le obligaron a perderse el último mes y medio de competición, y a que el preparador ha ido perdiendo la confianza en el central por su comportamiento poco profesional fuera de los terrenos de juego.

La prensa madrileña reconoce a Marcelo, que ayer, pues ayer tuvo lugar la despedida del capitán del Real Madrid. El brasileño compareció ante los medios de comunicación en el acto que le preparó el conjunto blanco , lleno de emotividad, admitiendo que no se siente "una leyenda" y sí "un canterano" que cumplió sus sueños. "No me siento una leyenda, nunca me he calificado así, me siento un jugador que quiere cumplir objetivos y ganar cosas", confesó en su adiós. "Me siento un canterano, llegué con 18 años y después de tanto tiempo me siento así. El futuro del Real Madrid es prometedor, lo vemos todos que el futuro es ahora". Aquí puedes ver las portadas más destacadas de la prensa deportiva de hoy.