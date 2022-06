La portada de ESTADIO DEPORTIVO para el lunes 20 de junio de 2022:



- PEDRI NO HAY MÁS QUE UNO

En Heliópolis no quieren que se repita la historia del 'crack' culé y no pierden de vista al nuevo 'cerebro' de Las Palmas, Alberto Moleiro, que cumplirá 19 años en septiembre

- PENDIENTES DE LA ACTUAL 'PERLA' ISRAELÍ

Seguimiento hispalense a Oscar Gloch (18), talentoso mediapunta del Maccabi Tel Aviv

- IDÓNEO PARA KIM MIN-JAE

El emergente central coreano del Fenerbahce busca un club en el que seguir creciendo; sería una alternativa exótica a Koundé, que debe esperar tanto al Chelsea como al Barça

- YA ESTÁN TODOS

El Girona gana (1-3) en Tenerife y vuelve a Primera división tres años después

- ELECCIONES ANDALUZAS

Mayoría absoluta de Juanma Moreno y mejor resultado histórico del PP; sube VOX y baja el resto (Cs, de 21 a 0)