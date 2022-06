El futuro de William, la salida de Koundé, Horta, Pepe, Al Khelaifi, Courtois...

Así llegan las portadas de los diarios deportivos de este miércoles 22 de junio

Está claro que la posible marcha de William Carvalho ya es uno de esos eternos 'culebrones' que todos los años llegan por estas fechas. El primero en clave bética. Y aunque aún le esperarán nuevos episodios, pues, entre otras cosas, acaba contrato en un año, parece cerrarse en una de sus vías: la turca. Al centrocampista luso no le motiva mucho jugar la Superlig y mucho tendría que cambiar todo para que le convencieran. Aparte de convencer a un Betis al que no le atraen los números que se filtran desde Estambul. La marcha de William del Betis, a día de hoy y salvo giro mayúsculo, no está prevista. Con ese caso 'cerrado', serán otros los que tomen el relevo en la entidad a la hora de financiar las llegadas.

En el Sevilla, el de Koundé sí parece más claro, aunque no tanto como quieren vender desde Barcelona, desde donde insisten en que el club de Nervión está nervioso y se podrá negociar a la baja. la pensa catalana lo califica, incluso, como el fichaje más factible de los tres principales que acomete junto a Bernardo Silva y Lewandowski. Algo ilógico cuando también es, posiblemente, el más caro de los tres.

En Barcelona, no obstante, siguen más centrados en el delantero polaco, que se habría cerrado en banda para mirar otras opciones que no sean la blaugrana. Una de ellas es la del PSG, cuyo presidente Al Khelaifi, fue protagonista ayer en Madrid. En Italia están pendientes de que se cierre el fichaje de Lukaku. En Portugal, de Horta...

Así llegan las portadas de los diarios deportivos.