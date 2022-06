Simeone, Kroos, Dembélé, Di María... los protagonistas de las portadas de hoy

Así llegan las portadas más destacadas de la prensa deportiva de este martes 28 de junio

Las portadas de la prensa deportiva de este martes 28 de junio llegan cargadas de información relativa al mercado de fichajes. Para el Sevilla Fútbol Club vuelve a sonar Gio Simeone. Monchi, con buenos informes desde su etapa en el Génova, entabló contacto con el agente del 'Cholito', por el que el Hellas Verona piensa pedir 18-20 kilos, a la espera de liberar fichas arriba y masa salarial; Luis Suárez se decanta por River, mientras que el agente de Morelos vería "muy buena opción" recalar en Nervión.

En el Real Madrid se sigue trabajando a marchas forzadas en la remodelación del Santiago Bernabéu aprovechando las vacaciones de verano mientras se piensa ya también en otras renovaciones tras atar a Modric para otro año. Precisamente es su compañero en la medular Toni Kroos el que acaba contrato el 30 de junio de 2023 y por el momento, Florentino Pérez no ha conseguido renovarlo por una temporada más, como suele hacer el conjunto blanco en los casos de los futbolistas más veteranos. Parece que el alemán tiene la intención de apurar su contrato y después decidir si sigue de blanco, si afronta una nueva aventura o si cuelga las botas.

Y en el Barcelona el protagonista hoy es Ousmane Dembélé. En la tarde de ayer tuvo lugar una reunión entre el agente del delantero y el FC Barcelona debido a la insistencia de Xavi pero la misma acabó sin acuerdo entre las partes. El conjunto blaugrana no subió su última oferta y el futbolista no acepta esas condiciones, por lo que todo apunta a que definitivamente saldrá este verano, a no ser que el Barça cambie su estrategia en estos días.

El mercado también está en plena ebullición en Italia y en Portugal. Para ver las portadas más destacadas de la prensa deportiva nacional a internacional, pincha aquí.