Mariano, una apuesta ambiciosa pendiente del Real Madrid

Reclamaba el sevillismo al club que apostara con fuerza en el mercado para que el dinero esté sobre el césped y en Nervión se ha respondido con un movimiento tan ambicioso como atrevido, alejado de sus parámetros habituales en una ventana de transferencias con los precios completamente desorbitados.

El tiempo dirá si, en caso de cerrarse, se trata de un acierto o no, pero a los nervionenses no se les puede negar que no intenten invertir con decisión para dotar al equipo del bien más preciado: el gol.

El fichaje de Mariano, siempre y cuando el Real Madrid no se interponga, supondría un paso al frente en todos los sentidos, un giro incluso en la política del club blanquirrojo, que asume un margen elevado de error y renuncia a su habitual búsqueda de las plusvalías futuras. Posiblemente, éste es el momento para romper la baraja.