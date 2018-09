En el fútbol no hay paciencia

La paciencia es una virtud que no siempre se logra mantener. Y en el fútbol, precisamente, es la que más se echa en falta.

Con sólo cinco partidos disputados y pese a una sola derrota, las dudas sobre el estilo de juego verdiblanco han vuelto casi al mismo punto que en el primer año de la 'era Setién', cuando tras una primera vuelta irregular había muchas voces que cuestionaban ese estilo.

La idea del técnico cántabro se ganó el crédito de todos tras una espectacular segunda vuelta y después de ganar hace apenas tres semanas el derbi en casa por primera vez en más de una década. Pero ni eso le ha valido para evitar voces contrarias tras dos empates y después de haber logrado tres goles en cinco encuentros. No parecen lógicas las dudas, pero en el fútbol, cuando la pelota no entra, llegan. Setién debería saberlo y no 'enfadarse'.