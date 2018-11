No todo es Setién

Muchas son las voces críticas que hay contra Quique Setién tras los últimos resultados y la falta de gol del equipo. Son las mismas que hace un año, con el Betis en una situación similar (a seis puntos del cuarto puesto y a tres de Europa), no lo veían como el técnico idóneo para liderar la nave verdiblanca.

Si entonces no hubo dudas en la cúpula directiva, que tenía clara su apuesta, pese a que la situación fue a mucho peor y se llegó a Navidad lejos, incluso, de puestos europeos, no las va a haber ahora que conocen de primera mano que no todos los problemas llegar de la parte técnica y que algunos futbolistas pueden dar mucho más de lo que están ofreciendo.

El problema es que ahora toca visitar al Barça y al Villarreal y, de no ganar, la presión puede llegar a ser insoportable. La paciencia, en fútbol, no existe.